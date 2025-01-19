Обзор Sony MDR-EX15AP: забыли Bluetooth-наушники дома? Эти проводные спасут положение

Sony MDR-EX15AP: Обзор

Наушники Sony MDR-EX15AP — это весьма доступная пара проводных наушников-вкладышей. Это та самая модель, которую можно приобрести в аэропорту, если вы забыли свои Bluetooth-наушники дома или на зарядке. Их стоимость составляет всего $19.99 / £10 / AU$29.95, но часто они продаются и дешевле. Не стоит ждать от них потрясающего звука, качественной изоляции шума или превосходной сборки, но чистое звучание, комфорт и приятный дизайн определенно имеются.

Качество звука Реклама

Большинство ультра-дешевых наушников страдают от жестяного, скрипучего или даже заглушенного звука, но Sony MDR-EX15AP меня этим не разочаровали. По большей части звучание было довольно чистым, без искажений и резкости. На высокой громкости может появиться некоторая резкость, но я редко повышал громкость до максимума.

Звуковая сцена и изоляция шума

Звуковая сцена этих наушников может иногда казаться загроможденной, и это заметно при прослушивании, например, трека «Summer Soul» от Cero, где вокал не всегда занимает главенствующую позицию. Подобные проблемы возникают и при прослушивании «Komm, Susser Todd» от Арианны, особенно в кульминационных моментах. Однако для ультра-дешевых наушников качество звука в целом приемлемое.

Наушники удивили меня эффективной изоляцией от внешнего шума. Благодаря силиконовым амбушюрам, звуки окружения, такие как разговоры и шум офисных устройств, подавляются достаточно хорошо.

Дизайн и комфорт

Мне понравился глянцевый финиш наушников и возможность выбора цвета: черный, розовый, белый и голубой. Однако качество сборки не самое впечатляющее. Провод кажется хрупким и дешевым, хотя это не слишком влияет на общее впечатление от дизайна.

Управление наушниками ограничено одной кнопкой для паузы и воспроизведения, что неудобно, особенно когда необходимо регулировать громкость. Качество микрофона также оставляет желать лучшего, при записи звук был как бы приглушен.

К сожалению, наушники не имеют защиту от влаги. Это ограничивает их использование в дождливую погоду или при интенсивных тренировках.

Заключение

В целом, Sony MDR-EX15AP — это достойный бюджетный вариант наушников с приемлемым качеством звука, приятным дизайном и неплохой шумоизоляцией. Их главное достоинство — крайне низкая цена. Если вам нужны резервные проводные наушники или временное решение для поездки, эти наушники подойдут. Если же у вас есть возможность потратить больше, стоит рассмотреть другие модели.

Характеристики

Динамические драйверы: 9 мм

Частотный диапазон: 8Hz-22kHz

Вес: 3 г

Водонепроницаемость: отсутствует

C учетом ценовой доступности и предложений на рынке, Sony MDR-EX15AP заслуживают внимания тех, кто ищет бюджетное решение.

Источник: TechRadar