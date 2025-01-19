Цена Solana достигает $275, тогда как токен Дональда Трампа взмывает к $8 миллиардам.

Официальный мемкойн Дональда Трампа оживил спекулятивную активность в экосистеме Solana практически за одну ночь.

В субботу крупные токены на базе Solana значительно подорожали, а родной токен этой блокчейн-платформы, SOL, достиг новых максимумов, превысив отметку в 275 долларов. Это произошло после того, как избранный президент США выразил свою поддержку новому токену TRUMP, основанному на Solana, назвав его своим «официальным» мемкойном в пятницу вечером. Реклама

Выбор Solana в качестве сети для выпуска токена увеличил спрос и позитивное настроение на токены SOL, как это было отмечено в субботу.

Объем торгов SOL взлетел с 3 миллиардов долларов в четверг до более 26 миллиардов долларов за последние 24 часа, что дало недельный прирост более чем на 46%.

Это почти 3,000% рост c минимального уровня в 9 долларов в декабре 2022 года, который был вызван крахом криптовалютной биржи FTX и одним из ключевых инвесторов, Сэмом Бэнкманом-Фридом, что на тот момент ухудшило восприятие Solana.

Официальный мемкойн Трампа был выпущен вечером в пятницу на блокчейн-платформе Solana командой, в которую вошли гиганты экосистемы Jupiter и Meteora. Цена токенов JUP от Jupiter выросла на 30% за последние 24 часа.

Запуск токена был организован CIC Digital LLC — дочерней компанией Trump Organization, и недавно созданной компанией Fight Fight Fight LLC. Указанные компании владеют 80% токенов, которые будут вестироваться на протяжении более трех лет, и пока неясно, сколько денег Трамп может заработать на этом проекте.

Цены на TRUMP резко поднялись с нескольких центов до 14 долларов за менее чем шесть часов. Это вызвало неразбериху относительно того, является ли токен действительно поддержанным Трампом, либо же аккаунт Трампа был взломан и выпущен фальшивый токен.

Он торгуется выше 44 долларов в воскресенье днем по азиатскому времени и был включён в листинг на ведущих биржах Coinbase и Binance, а также доступен в ряде фьючерсных продуктов. Он стал третьим по величине мемкойном по рыночной капитализации после dogecoin и shiba inu, обогнав pepecoin.

Источник: CoinDesk