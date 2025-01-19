Чего ждать от новой защищенной модели Samsung Galaxy Watch Ultra 2?

Samsung Galaxy Watch Ultra считается одним из лучших Android-смартчасов на сегодняшний день. По характеристикам это лучший Samsung-часов, который компания когда-либо выпускала.

Показанный в 2024 году, он представляет собой прочную и выносливую альтернативу основным Android-устройствам, что привлекает поклонников Android, стремящихся найти аналог Wear OS для Apple Watch Ultra 2. Реклама

Apple успешно развила свою линейку Apple Watch Ultra 2 и планирует представить новую модель Apple Watch Ultra 3 в 2025 году. Интересно, повторит ли этот шаг Samsung?

Galaxy Watch Ultra стал успешной историей, и трудно представить, что Samsung не работает над продолжением этой линейки, учитывая его популярность. Однако утечки и слухи о новой модели пока скудны, что оставляет нам возможность лишь размышлять и озвучивать наши пожелания касательно Galaxy Watch Ultra 2.

Samsung Galaxy Watch Ultra: Основное

Что это? Вторая версия Samsung Galaxy Watch Ultra

Вторая версия Samsung Galaxy Watch Ultra Когда может выйти? Возможно, в 2025 году

Возможно, в 2025 году Сколько может стоить? Текущая цена составляет 649 долларов США и маловероятно, что она изменится значительно

Нет слухов о дате выхода или цене Galaxy Watch Ultra 2, но можно сделать некоторые предположения. Нынешняя модель стоит 649 долларов США, на данный момент главным преимуществом этих часов является более низкая цена по сравнению с Apple Watch, и маловероятно, что Samsung изменит эту успешную формулу, повышая цену. Таким образом, можно предположить, что цена Galaxy Watch Ultra 2 будет в пределах стоимости нынешней модели.

Как для даты выпуска, конкурент в лице Apple выпустил свою вторую версию Apple Watch Ultra через год после первой, что позволяет предположить анонс Galaxy Watch Ultra 2 уже в 2025 году. Galaxy Watch Ultra были представлены на прошлом Unpacked 10 июля 2024 года, так что если ставка на обновление через год, можно ожидать июль 2025 года.

Galaxy Watch Ultra 2: Утечки и слухи

На данный момент отсутствуют слухи или утечки о Galaxy Watch Ultra 2, но известно, что Samsung готовит несколько интересных разработок.

Возможно, самым захватывающим является новая технология аккумуляторов от Samsung. Компания, возможно, уже завершила разработку более плотных твердотельных батарей для носимых устройств. Однако ожидать внедрения этой технологии стоит не ранее 2026 года, так что Galaxy Watch Ultra 2, выход которых предположительно запланирован на 2025 год, может и не обладать данной технической новинкой.

Galaxy Watch Ultra 2: Что мы хотим увидеть

Ранее уже обсуждались некоторые особенности, которые стоит позаимствовать у Apple Watch Ultra, но вот краткое изложение того, что хотелось бы видеть в новой модели Galaxy Watch Ultra.

Цифровая коронка

Отсутствие цифровой коронки считается серьезным упущением в Galaxy Watch Ultra, и это одна из претензий, выявленных в ходе обзора. Эта функция облегчила бы прокрутку, особенно в неблагоприятных погодных условиях или при ношении перчаток.

Более тонкий корпус

Как пользователь Apple Watch Ultra 2, я нахожу Galaxy Watch Ultra слишком громоздким. Хотелось бы, чтобы следующая модель была чуть компактнее по сравнению с предшественником.

Дисплей квадратной формы с округлыми углами

Хотя круглый дисплей является визитной карточкой часов Samsung, в квадратном корпусе он выглядит странно. Это придает безелям больше визуального веса и визуально уменьшает размер экрана. Дисплей квадратной формы с округлыми углами, как у Apple Watch Ultra, стал бы отличным обновлением.

Водные виды спорта

Galaxy Watch Ultra не могут конкурировать с Apple Watch Ultra 2 в водных видах спорта: у них нет такого высокого уровня водостойкости и отсутствуют температурный датчик и глубиномер. Добавление этих функций было бы полезным для дайвинга и сноркелинга.

Эксклюзивные циферблаты

Apple Watch Ultra предлагают более богатый и привлекательный набор эксклюзивных циферблатов. Samsung стоит подумать о добавлении более уникальных циферблатов в следующей модели Galaxy Watch Ultra.

Galaxy Watch Ultra 2: Заключение

Пока что Galaxy Watch Ultra 2 остается в разряде желаемых разработок, так как недостаточно утечек и слухов, чтобы рассуждать о конкретном устройстве. Однако существует множество способов, как Samsung может улучшить часы и сделать второе поколение успешным. Когда это случится — остается только догадываться.