Известные инсайдеры поделились новостями о разработке PS6

Два надежных инсайдера поделились новостями о разработке PS6, из которых следует, что система на кристалле (SoC) для новой консоли завершена в плане дизайна. Как сообщает известный источник из AMD Kepler_L2, дизайн уже находится на стадии тестирования, а первый полностью функциональный чип будет готов к производству и тестированию позже в этом году.

Kepler_L2 дополнительно утверждает (благодаря Reddit), что GPU для PS6 будет ответвлением AMD gfx13, ныне известного как UDNA (ранее RDNA 5). Он также указал, что выход PS6 может быть запланирован на конец 2027 года, учитывая, что обычно от тестирования функционального чипа (A0 tapeout, предполагаемая дата — конец 2025 года) до релиза консоли проходит около двух лет. Реклама

В другом месте надежный китайский утечка (через VideoCardz, Reddit), известный как Чжан, утверждает, что архитектура UDNA будет использовать технологический процесс N3E от TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited). Согласно сообщениям, AMD использует высокопроизводительные графические чипы флагманского уровня для следующего поколения UDNA.

Sony еще не начала официально рассказывать о PS6, но сотрудничество с AMD уже подтверждено. На недавней технической презентации архитектор PlayStation Марк Черни рассказал, что компания работает с AMD над технологическими улучшениями в рамках проекта с кодовым названием Amethyst.

«AMD уже многие годы является прекрасным партнером SIE, и для меня большая честь объявить, что мы начали более глубинное сотрудничество с акцентом на технологии, основанные на машинном обучении, для улучшения графики и игрового процесса,» — сказал Черни в декабре.