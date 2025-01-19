Почему победа Байдена в Украине обернулась поражением для Зеленского

Почти три года назад Россия вторглась в Украину, и Президент Джо Байден поставил перед США три цели. Победа Украины изначально не входила в их число. Формулировка, которую использовали в Белом доме для описания миссии, — поддержка Украины «столько, сколько потребуется» — была намеренно расплывчатой. Это также вызвало вопрос: сколько времени нужно для чего именно?

«Мы сознательно не обсуждали территориальные параметры,» — говорит Эрик Грин, работавший в Совете национальной безопасности Байдена, отвечая за политику по России. Иными словами, США не обещали помочь Украине вернуть все территории, оккупированные Россией, особенно обширные территории на востоке Украины и Крым, занятые в 2014 году. Причина была проста, поясняет Грин: с точки зрения Белого дома, это было бы за пределами возможностей Украины, даже с мощной поддержкой Запада. «Это в итоге не стало бы историей успеха. Более важной целью было выживание Украины как суверенного демократического государства, свободного в стремлении к интеграции с Западом.» Реклама

Это была одна из трех целей, которые Байден поставил. Он также хотел, чтобы США и их союзники оставались едиными, и настаивал на избегании прямого конфликта между Россией и НАТО. Оглядываясь на его лидерство во время войны в Украине — которое несомненно определит его наследие как государственного деятеля — Байден достиг этих трех целей. Но успех в этих ограниченных рамках мало радует даже некоторых из его ближайших союзников и советников. «Это, к сожалению, такой успех, от которого не чувствуешь себя великолепно,» — комментирует Грин. «Потому что Украина переживает столь много страданий, и остается столько неопределенности в том, куда все это в итоге приведет.»

Для украинцев разочарование в Байдене нарастало на протяжении всего вторжения, и с окончанием президентских выборов в США и победой Дональда Трампа, они выражали это все более открыто. В подкасте, который вышел в начале января, президент Владимир Зеленский сказал, что США недостаточно сделали при Байдене для введения санкций против России и предоставления Украине оружия и гарантий безопасности. «При всем уважении к Соединенным Штатам и администрации,» — сказал Зеленский, «я не хочу повторения ситуации как с Байденом. Я прошу санкции сейчас, пожалуйста, и оружие сейчас.»

Эта критика была необычно резкой и тем более примечательной, учитывая огромную поддержку, которую США оказали Украине в период правления Байдена — только военная помощь составила $66 миллиардов с момента вторжения России в феврале 2022 года. Весь объем помощи, одобренной Конгрессом для удовлетворения экономических, гуманитарных и других потребностей Украины, составил около $183 миллиардов к сентябрю прошлого года.

Однако Зеленский и некоторые из его союзников настаивают, что США вели себя слишком осторожно в противостоянии с Россией, особенно когда речь идет о предоставлении Украине четкого пути к членству в НАТО. «Очень важно, чтобы у нас было общее видение будущей безопасности Украины — в ЕС и НАТО,» — сказал украинский президент во время своего последнего визита в Белый дом в сентябре.

В ходе этого визита Зеленский передал Байдену подробный список запросов, описываемый как «план победы» Украины. Помимо приглашения в НАТО, план включал просьбу к США укрепить позиции Украины в войне значительным увеличением поставок оружия и разрешением его использования в глубине российской территории. К тому времени Байден уже объявил, что не будет участвовать в выборах, и украинцы надеялись, что его статус «хромой утки» позволит ему принимать более смелые решения, отчасти чтобы закрепить свое наследие на международной арене. «Для нас его наследие — это аргумент,» — сказал высокопоставленный член делегации Зеленского в Вашингтоне. «Как история тебя запомнит?»

Запросы получили смешанную реакцию. По вопросу членства Украины в НАТО, Байден не сдвинулся с места. Однако он утвердил ряд шагов, которые Белый дом долго отвергал как слишком опасные. В ноябре США разрешили Украине использовать американские ракеты для ударов вглубь российской территории. А в январе администрация Байдена ввела жесткие санкции против российского энергетического сектора, включая «теневой флот» танкеров, который Россия использовала для экспорта своей нефти.

Хотя эти решения не полностью удовлетворили Зеленского, они помогли Байдену в последней речи по внешней политике его управления заявить, что США достигли своих целей в защите Украины. Он оставался осторожным, однако, не обещая, что Украина восстановит еще какую-либо часть своей территории или вообще сохранится к концу этой войны. Российский президент Владимир Путин «до сих пор не смог подчинить Украину,» — заявил Байден в своем обращении. «Сегодня Украина — все еще свободная, независимая страна с потенциалом — потенциалом для светлого будущего.»

Будущее, которое Зеленский и многие его сограждане представляют, — это будущее, где Россия побеждена. Однако в мобилизации мира на эту борьбу Байден в своих целях подразумевал, что защита Украины от России — это не то же самое, что и поражение России. Поэтому неудивительно, что эта цель остается далеко за пределами досягаемости Зеленского.