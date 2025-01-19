Обзор док-станции Orico Thunderbolt 4 с 12 портами

Orico Thunderbolt 4 12-in-1: Обзор за 30 секунд

Технические характеристики

Материал: алюминиевый сплав

алюминиевый сплав Скорость передачи данных: 40 Гбит/с

40 Гбит/с Цвет: серебристый

серебристый Поддерживаемые системы: Windows, Mac OS

Windows, Mac OS Габариты: 180 x 87 x 26 мм

180 x 87 x 26 мм Выходы: Thunderbolt 4 PD 85W, Thunderbolt 4 PD 15W, USB-C 3.2 gen2 10G, USB-A 3.2 gen2 10G, 2 x USB-A 2.0 480M, DP1.4 8K@30Hz/4K260Hz, HDMI 2.0 8K@30Hz/4K@60Hz, RJ45, SD/TF 3.0, аудио/микрофон 3.5 мм

Преимущества док-станции Orico Thunderbolt 4

Док-станция Orico Thunderbolt 4 предназначена для постоянного использования на вашем рабочем столе. Она позволяет подключать все аксессуары вашего компьютера — клавиатуру, мышь и монитор — к вашему ноутбуку с помощью одного кабеля. Реклама

Эта база использует современный интерфейс Thunderbolt 4, что позволяет подключать множество устройств без значительного снижения скорости передачи данных или ограничения в использовании аксессуаров.

Дизайн и функциональность

Компактный и элегантный дизайн делает эту док-станцию отличным выбором для размещения рядом с монитором без значительного занятия пространства. На задней панели расположены основные порты, которые вам могут понадобиться, включая LAN-порт, два USB Type-A порта для мыши и клавиатуры, а также два порта для дисплеев — один для HDMI и другой для DP. Это дает возможность использовать два монитора формата 4K 60Hz или один 8K 30Hz монитор вдобавок к экрану вашего ноутбука.

Особенности и производительность

Используя Thunderbolt 4 с совместимым SSD, можно достичь скорости передачи данных до 40Гбит/с. Это означает, что даже если несколько устройств хранения подключены одновременно, максимальная скорость передачи данных через один кабель останется 40Гбит/с, даже если накопители могут предоставить больше individually. Это впечатляющая скорость.

Однако, стоит учитывать некоторые особенности дизайна, такие как расположение основного разъема на передней панели. Хотя это дает легкий доступ, этот разъем, скорее всего, будет оставаться подключенным постоянно, поэтому его расположение на задней панели могло бы быть более разумным.

Заключение

Как устройство с док-станцией Thunderbolt, она безусловно является одной из лучших протестированных мною станций для подключения ноутбука. Она также способна заряжать подключенные устройства, включая сам ноутбук, мощностью до 85W.

Таким образом, если вам нужно упрощение проводных подключений и дополнительная производительность на рабочем месте, Orico Thunderbolt 4 — отличный выбор.

Источник: TechRadar