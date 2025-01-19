Обзор портативного SSD Orico C10 на 1TB

Orico C10 1TB Портативный SSD: Обзор за 30 секунд

Характеристики

Материал: Алюминиевый сплав + Пластик ABS

Алюминиевый сплав + Пластик ABS Размеры: 132 x 34 x 12 мм

132 x 34 x 12 мм Интерфейс: Type-C

Type-C Скорость передачи данных: 10 Гбит/с, 1000 МБ/с

10 Гбит/с, 1000 МБ/с Поддерживаемые системы: Windows / Linux / Mac OS / Android

Сразу бросается в глаза уникальная конструкция Orico C10 с отверстием для подвеса и выбором емкости от 256 ГБ до 2 ТБ. Рассматриваемая версия на 1 ТБ обеспечивает необходимый объем памяти для большинства типов данных, включая 4K видео, позволяя без проблем хранить значительное количество материала и данных.

Дизайн устройства выделяет его среди лучших портативных SSD, хотя он немного больше обычного, но сохраняет тонкий профиль с прочным алюминиевым корпусом и уникальной пластиковой петлей для подвеса. Эту петлю можно использовать для закрепления SSD внутри сумки или на её поверхности. Реклама

Установка и использование

Настройка и использование диска просты, так как он поставляется предварительно отформатированным в файловую систему exFAT. Это позволяет сохранять кросс-совместимость с системами Mac и PC, если не требуется другое форматирование.

Передача данных впечатляет, хотя и ограничена 10 Гбит/с, что является половиной скорости распространенных 20 Гбит/с устройств. Однако это обеспечивает совместимость с большинством устройств, а указанная скорость действительно соответствует реальной на всех системах, будь то Linux, Mac или PC.

Работа и производительность

При работе со сложными задачами, такими как редактирование и рендеринг видео в DaVinci Resolve, их производительность остаётся на высоком уровне. Устройство отводит тепло эффективно, практически без термического замедления.

Большая петля для подвеса делает устройство удобным для закрепления в сумке или на рабочем месте. Однако кабель USB не интегрирован в конструкцию, и, хотя подвешивание устройства удобно, его необходимо отдельно подключать к компьютеру.

В целом, несмотря на чуть устаревшие технологии и сниженные скорости передачи, этот диск обладает отличной стоимостью. Для многих пользователей Mac он станет лучшим решением, несмотря на то, что заявленные Orico скорости не достигаются. Производительность более чем достаточна для большинства пользователей.

Orico C10 1TB Портативный SSD: Стоимость и доступность

Orico C10 широко доступен и может быть приобретен через интернет-магазины, такие как Amazon, а также на официальном сайте Orico.

Orico C10 1TB Портативный SSD: Дизайн и конструкция

C10 спроектирован как легко транспортируемый и компактный диск, который легко поместится в кармане. Тем не менее, его длина составляет 132 мм, а вместе с ним потребуется и USB Type-C кабель для подключения к компьютеру. Несмотря на компактные размеры, это не самый маленький SSD на рынке. При этом, благодаря алюминиевому и пластиковому корпусу, он лёгкий и прочный. Его высокое качество ощущается при эксплуатации, что крайне важно для устройства, которое будет часто переноситься.

Особенности

Отличительной чертой устройства является его большое отверстие для подвеса, позволяющее прикреплять его шнуром к сумке или вешать на крючке. USB 3.2 интерфейс обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 1000 МБ/с, что более чем достаточно для большинства задач. Дизайн также способствует рассеиванию тепла и защите от лёгких повреждений.

Orico C10 1TB Портативный SSD: Производительность

В ходе тестов скорость чтения и записи близка к заявленным показателям. На устройствах Mac скорость передачи была очень хорошей, а на PC иногда запись шла даже быстрее, чем чтение.

В реальном использовании устройство справилось с редактированием фотографий в Photoshop и видео в DaVinci Resolve, без проблем работая с 4K видео.

Стоит ли покупать Orico C10 1TB Портативный SSD?

Своей простотой этот SSD мгновенно привлекает внимание. Благодаря отверстию для подвеса устройство легко хранить и организовывать. Хотя скорости передачи не самые высокие среди последних моделей, USB Type-C интерфейс делает его совместимым с большинством устройств и камер. Простота и стоимость делают Orico C10 отличным выбором для тех, кто ищет надежное портативное хранилище для профессиональной работы.

Источник: TechRadar