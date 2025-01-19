Миллионы американцев обнаружили, что больше не могут пользоваться TikTok

19.01.2025
Миллионы американцев обнаружили, что больше не могут пользоваться TikTok Миллионы американцев обнаружили, что больше не могут пользоваться TikTok

Американские пользователи социальных сетей сегодня утром обнаружили, что у них больше нет доступа к TikTok после того, как наконец был введен запрет на его использование.

Приложение было удалено из магазинов приложений Apple и Google, и пользователям, у которых TikTok уже установлен, показывается сообщение: «В США введен закон, запрещающий TikTok. К сожалению, вы не можете использовать TikTok сейчас. К счастью, президент Трамп заявил, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, когда займет свой пост. Пожалуйста, следите за новостями.»

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Закон, официально известный как «Акт о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», был принят, несмотря на сомнения политиков с обеих сторон. На прошлой неделе представитель Белого дома заявил: «Американцам не следует ожидать, что TikTok внезапно запретят в воскресенье.» Однако администрация Байдена не будет исполнять этот запрет и передаст его судьбу в руки избранного президента Дональда Трампа.

Трамп описал TikTok как «фантастическую платформу» и заявил, что, скорее всего, предоставит TikTok отсрочку на 90 дней от запрета, когда он вступит в должность.

Несмотря на опасения по поводу конфиденциальности и данных, запрет оказался непопулярным среди создателей контента, которые построили огромную аудиторию на платформе и зависят от нее для получения дохода. В ожидании запрета пользователи TikTok иронизировали эту ситуацию, превращая в тренд фразу «Прощай, мой китайский шпион», шутя над политической ситуацией.

Как мы до этого дошли?

Множественные агентства США и государственные служащие утверждали, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку китайское правительство может в любое время потребовать передать огромный объем данных американских граждан. Закон, требующий от китайской материнской компании Bytedance продать свои активы или быть запрещенной, был принят в прошлом году и подписан президентом Джо Байденом. TikTok неоднократно подавал в суд, пытаясь отменить закон, но апелляционные суды оставили запрет в силе. Дело дошло до Верховного суда, который подтвердил запрет.

«Конгресс считает, что продажа активов необходима для решения обоснованных вопросов национальной безопасности, касающихся практик сбора данных TikTok и его взаимоотношений с иностранным противником», — говорится в решении суда.

TikTok столкнулся с критикой и запретами со стороны обеих сторон американской политической арены. До прихода к власти Байдена, тогдашний президент Трамп пытался запретить приложение через исполнительный указ, который был признан неконституционным. В ответ Конгресс работал над принятием закона о запрете в 2024 году. Трамп же с тех пор изменил свое мнение и заявил, что отменит этот закон после вступления в должность.

TikTok утверждает, что «вложил миллиарды долларов, чтобы сохранить данные американцев в безопасности и предотвратить внешнее влияние и манипуляции». При этом добавляет, что запрет «разорит семь миллионов бизнесов и лишит голоса 170 миллионов американцев».

Источник: PetaPixel

ПульсХаб
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