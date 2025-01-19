Миллионы американцев обнаружили, что больше не могут пользоваться TikTok

Американские пользователи социальных сетей сегодня утром обнаружили, что у них больше нет доступа к TikTok после того, как наконец был введен запрет на его использование.

Приложение было удалено из магазинов приложений Apple и Google, и пользователям, у которых TikTok уже установлен, показывается сообщение: «В США введен закон, запрещающий TikTok. К сожалению, вы не можете использовать TikTok сейчас. К счастью, президент Трамп заявил, что будет работать с нами над решением по восстановлению TikTok, когда займет свой пост. Пожалуйста, следите за новостями.» Реклама

Закон, официально известный как «Акт о защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», был принят, несмотря на сомнения политиков с обеих сторон. На прошлой неделе представитель Белого дома заявил: «Американцам не следует ожидать, что TikTok внезапно запретят в воскресенье.» Однако администрация Байдена не будет исполнять этот запрет и передаст его судьбу в руки избранного президента Дональда Трампа.

Трамп описал TikTok как «фантастическую платформу» и заявил, что, скорее всего, предоставит TikTok отсрочку на 90 дней от запрета, когда он вступит в должность.

Несмотря на опасения по поводу конфиденциальности и данных, запрет оказался непопулярным среди создателей контента, которые построили огромную аудиторию на платформе и зависят от нее для получения дохода. В ожидании запрета пользователи TikTok иронизировали эту ситуацию, превращая в тренд фразу «Прощай, мой китайский шпион», шутя над политической ситуацией.

Как мы до этого дошли?

Множественные агентства США и государственные служащие утверждали, что TikTok представляет угрозу национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку китайское правительство может в любое время потребовать передать огромный объем данных американских граждан. Закон, требующий от китайской материнской компании Bytedance продать свои активы или быть запрещенной, был принят в прошлом году и подписан президентом Джо Байденом. TikTok неоднократно подавал в суд, пытаясь отменить закон, но апелляционные суды оставили запрет в силе. Дело дошло до Верховного суда, который подтвердил запрет.

«Конгресс считает, что продажа активов необходима для решения обоснованных вопросов национальной безопасности, касающихся практик сбора данных TikTok и его взаимоотношений с иностранным противником», — говорится в решении суда.

TikTok столкнулся с критикой и запретами со стороны обеих сторон американской политической арены. До прихода к власти Байдена, тогдашний президент Трамп пытался запретить приложение через исполнительный указ, который был признан неконституционным. В ответ Конгресс работал над принятием закона о запрете в 2024 году. Трамп же с тех пор изменил свое мнение и заявил, что отменит этот закон после вступления в должность.

TikTok утверждает, что «вложил миллиарды долларов, чтобы сохранить данные американцев в безопасности и предотвратить внешнее влияние и манипуляции». При этом добавляет, что запрет «разорит семь миллионов бизнесов и лишит голоса 170 миллионов американцев».

Источник: PetaPixel