Marvel Snap также запретили в США после блокировки TikTok.

Многие ожидали, что США закроют доступ к TikTok на своей территории, если материнская компания ByteDance не продаст приложение западному покупателю. Однако из-за того, что издатель Marvel Snap также принадлежит этой компании, его отключение стало неожиданностью.

TikTok официально прекратил работу для пользователей из США в субботу, 18 января, за несколько часов до крайнего срока, установленного американским законом «продай или заблокируй». Те, кто пытается зайти в TikTok в США, теперь видят сообщение о том, что использование приложения временно невозможно. Оказалось, что игроки Marvel Snap в стране получают аналогичное уведомление. Реклама

«Извините, Marvel Snap временно недоступен», – говорится в сообщении при попытке открыть приложение. «В США принят закон, запрещающий Marvel Snap. К сожалению, сейчас вы не можете использовать Marvel Snap. Уверяем, что мы работаем над восстановлением доступа к сервису в США. Оставайтесь на связи!»

Для тех, кто не в курсе, Marvel Snap была разработана компанией Second Dinner и выпущена издательством Nuverse, принадлежащим ByteDance, что и привело к блокировке.

Бен Броуд, директор по развитию и сооснователь Second Dinner, поделился своим мнением по поводу запрета на платформе BlueSky и отметил, что это стало для них неожиданностью.

«К сожалению, Marvel Snap временно недоступна в американских магазинах приложений и недоступна для игры в США. Это стало неожиданностью для Second Dinner и нашего издателя Nuverse», – пишет Броуд. «Мы активно работаем над тем, чтобы как можно скорее восстановить игру и уведомим вас, как только у нас появится что-то новенькое.»

Броуд также дал совет для тех, кто скучает по игре с картами по теме Marvel, предложив использовать VPN.

«Насколько я знаю, программное обеспечение VPN позволяет продолжать играть в Marvel Snap, пока вы притворяетесь, что находитесь в Канаде или где-то там», – добавил он.

Пока ждете возвращения игры, читайте наш обзор Marvel Snap!

Источник: IGN