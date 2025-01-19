Чем заняться в воскресенье в Париже: лучшие идеи и предложения

Париж по воскресеньям

Париж, безусловно, один из самых оживленных городов Европы, однако в воскресенье его ритм заметно замедляется. Это особенно заметно в жилых районах, таких как части 9-го, 11-го и 12-го округов. Многие небольшие магазины не работают, ресторан, который вы хотели посетить, может быть закрыт, а местный супермаркет завершает работу раньше обычного. Однако у этого есть и плюсы: это побуждает парижан выполнять свои рутинные дела в субботу, чтобы воскресенье посвятить отдыху и общению с друзьями или посещению культурных выставок.

Утренние занятия

Рынки. Воскресное утро в Париже посвящено рынкам. Здесь можно увидеть, как парижане покупают продукты для приготовления домашних обедов. Даже если вы не планируете готовить, такие места, как Marché Bastille и Marché d’Aligre, привлекательны для прогулки, погружения в атмосферу и покупки утренних закусок. Рядом с Marché d’Aligre также есть несколько кафешек, где можно наблюдать за людьми. Реклама

Совет: чтобы избежать толпы, приходите на рынок к его открытию в 7:30. Если вы просто хотите насладиться атмосферой, лучше прийти чуть позже, так как рынок обычно работает до обеда и начинает закрываться около 14:00.

Бранч. Хотя это и не традиционно французская привычка, бранчи стали популярными в Париже на выходных. Хорошие места для завтрака включают Café Méricourt, Mokonuts и другие. В кафе часто можно встретить блюда из палестинской кухни или английские завтраки.

Для тех, кто предпочитает кофе и выпечку, стоит заглянуть в отличную пекарню Ten Belles, KB Coffee Roasters с великолепной террасой, или The Dancing Goat, одно из самых красивых кафе Парижа. Для безглютеновых опций подходит Chambelland.

Броканты. Ценители антиквариата и винтажных находок могут посетить броканты или виде-гренье. Последний представляет собой рынок, где люди продают свои старые вещи, а броканты предлагают товары от профессиональных дилеров.

Эти рынки проводятся в различных частях города круглый год, кроме августа. Продавцы начинают работу рано и собираются уезжать ближе к вечеру, что может стать хорошей возможностью для выгодной покупки.

Дневные занятия

В солнечный день. Если вам не удалось позавтракать, выберите место для обеда или еще одной чашки кофе. Летом многие парижане стремятся занять место на открытой террасе или провести время в парках или у Сены. Популярные места включают Parc des Buttes Chaumont, площадь Place des Vosges или прогулку вдоль Сены.

В дождливый день. Лучший способ провести дождливый день — посетить музей или галерею. Помимо известных музеев, таких как Лувр или Центр Помпиду, можно посетить более тихие места, такие как Musée National Gustave Moreau или фотомузеи. Помните, что многие музеи бесплатны в первое воскресенье месяца, но это может привлечь дополнительные очереди.

Вечерние занятия

Ужин. Многие рестораны закрыты по воскресеньям, так как парижане ценят отдых не меньше, чем хорошую еду. Среди открытых мест стоит отметить как традиционные, так и новые рестораны. Для более доступной французской кухни подойдут Bouillon Pigalle или Breizh Café.

Кино и театр. Поход в кино — популярное занятие для вечернего воскресенья. В Париже есть широкий выбор кинотеатров, от исторических до современных. Фильмы на английском языке можно найти как в оригинале, так и с французским дубляжом. Театры тоже предлагают спектакли с субтитрами.

Прогулка вдоль Сены. Если вы еще не гуляли вдоль Сены, вечерняя прогулка вдоль набережной будет отличным завершением недели. Хоть это и кажется банальным, но летом это желанное занятие для многих парижан, и оно действительно создает атмосферу романтики в любое время года.

Учитывайте, что метро в Париже по воскресеньям работает до 1:15 ночи, а автобусы — до 00:45. Если планируете остаться допоздна, популярные приложения для вызова такси, такие как Uber и Bolt, помогут вам добраться домой.

Источник: LonelyPlanet