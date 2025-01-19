Как приготовить коктейль Død Tante

Начало 2025 года с уютным зимним напитком

Скоро наступит 2025 год, и каким бы он ни оказался, начнется он точно с холодов. Чтобы согреть праздничное настроение, предлагаем попробовать горячий шоколад с алкоголем. Это не опечатка. Не переживайте, рецепт коктейля несложен. Мы приготовим «død tante» — горячий шоколад с интересной ноткой, идеально подходящий для уютного новогоднего праздника.

Этой декабрью я побывал в, наверное, самой рождественской поездке в Копенгаген. Как вы, возможно, знаете, Дания занимает одно из первых мест в мире по уровню счастья. Они также славятся своими праздничными рождественскими рынками. Я, будучи поклонником счастья и красивых вещей, решил увидеть все это своими глазами. Реклама

Я не могу говорить обо всех факторах, влияющих на счастье в этой стране — таких как доходы, продолжительность жизни и поддержка сообщества — но я посетил множество их праздничных рынков. В каждом районе была своя мини-ярамарка, если не крупная, и атмосфера там была по-настоящему праздничной. Маленькие палатки украшают гирлянды и вечнозеленые венки, продаются имбирные печенья «brunkager», глег и напиток, который я раньше никогда не видел: død tante.

«Død tante», что в переводе означает «мертвая тетя», принято готовить в холодное время года в Дании, Германии и Нидерландах. В других странах вы можете услышать его под названием «люмумба», предположительно названный в честь Патриса Лумумбы, первого премьер-министра независимой Демократической Республики Конго, который был убит. Традиционно напиток готовят с ромом, но для разнообразия я называю его просто «крепкий горячий шоколад».

Лучший праздник с простым зимним коктейлем

Этот сладкий напиток прекрасно сочетает уютную зимнюю атмосферу с легкой ленью, которую приносят каникулы. Итак, добавьте немного рома в любимую смесь для горячего шоколада — будь то домашняя или из пакетика. На рождественских рынках в Копенгагене этот напиток украшают взбитыми сливками, и хотя это немного уменьшает элемент лености, взбитые сливки всегда хорошая идея, так почему бы себе не позволить?

Как и для любого коктейля, вариации возможны. Если вам не нравится ром, используйте виски, бренди, бурбон или скотч. Лично я рекомендую черный ром Goslings Bermuda. Его аромат ванили отлично сочетается с горячим шоколадом и взбитыми сливками. На самом деле, он настолько подходящий, что может показаться скрытым. Я редко это говорю, но измерьте количество, чтобы он вас не застал врасплох на новогодней вечеринке.

Вновь подчеркну, что вы можете добавить алкоголь в любой горячий шоколад по вашему вкусу. Я предпочитаю добавлять ром в простой рецепт шоколада для питья, который кремовый, с глубоким шоколадным вкусом и готовится за считанные минуты на плите.

Рецепт død tante — крепкий шоколад для питья

Ингредиенты:

1 чашка холодной жидкости (вода, молоко или их смесь), разделенная

1 ½ чайной ложки кукурузного крахмала

⅓ чашки (2 унции) шоколадных чипсов хорошего качества

Щепотка соли

1 столовая ложка сахара (по желанию, если ваш шоколад слишком горький)

1-2 унции черного рома Goslings Bermuda

1. Разделите холодную жидкость. Три четверти чашки налейте в маленькую кастрюлю на средний огонь, а одну четверть в миску с кукурузным крахмалом. В то время как кастрюля нагревается, перемешайте кукурузный крахмал и жидкость, чтобы он полностью растворился.

2. Как только молоко начнет закипать по краям, влейте смесь с кукурузным крахмалом. Постоянно помешивайте, пока все не загустеет, приблизительно 10-20 секунд. Снимите с огня и добавьте соль и шоколадные чипсы. Оставьте смесь на одну минуту, чтобы шоколад смягчился. Взбейте до появления однородности. Попробуйте и, по желанию, добавьте сахар, затем взбейте вместе с ромом. Наслаждайтесь сразу.» Источник: LifeHacker