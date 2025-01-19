Instagram представил очевидную копию CapCut

19.01.2025
Instagram представил очевидную копию CapCut Instagram представил очевидную копию CapCut

Edits – это не просто приложение для видеомонтажа, а полноценный набор креативных инструментов.

  • В приложении будет специальная вкладка для вдохновения.
  • Другой раздел поможет отслеживать ранние идеи.
  • Камера будет значительно улучшенного качества (именно ее я использовал для записи этого видео).
  • Пользователям будут доступны все стандартные инструменты для редактирования.
  • Есть возможность делиться черновиками с друзьями и другими создателями.
  • Если вы решите публиковать свои видео в Instagram, вы получите мощную аналитику по эффективному продвижению видеороликов.

Источник: TheVerge

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