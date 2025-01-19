Instagram представил очевидную копию CapCut

Edits – это не просто приложение для видеомонтажа, а полноценный набор креативных инструментов.
- В приложении будет специальная вкладка для вдохновения.
- Другой раздел поможет отслеживать ранние идеи.
- Камера будет значительно улучшенного качества (именно ее я использовал для записи этого видео).
- Пользователям будут доступны все стандартные инструменты для редактирования.
- Есть возможность делиться черновиками с друзьями и другими создателями.
- Если вы решите публиковать свои видео в Instagram, вы получите мощную аналитику по эффективному продвижению видеороликов.
Источник: TheVerge