Instagram представил очевидную копию CapCut

Edits – это не просто приложение для видеомонтажа, а полноценный набор креативных инструментов.

В приложении будет специальная вкладка для вдохновения.

Другой раздел поможет отслеживать ранние идеи.

Камера будет значительно улучшенного качества (именно ее я использовал для записи этого видео).

Пользователям будут доступны все стандартные инструменты для редактирования.

Есть возможность делиться черновиками с друзьями и другими создателями.

Если вы решите публиковать свои видео в Instagram, вы получите мощную аналитику по эффективному продвижению видеороликов.