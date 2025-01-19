Обзор Hisense 110UXN: суперяркий 110-дюймовый телевизор с мини-LED подсветкой.

Обзор Hisense 110UXN: Двухминутный обзор

Телевизор Hisense 110UXN — это флагманская модель с мини-светодиодной подсветкой и экраном размером 110 дюймов, который сравним с кинотеатральным форматом. Телевизоры Hisense с мини-светодиодной подсветкой часто входят в список лучших телевизоров. Однако модель 110 дюймов вызывает одновременно и восхищение, и разочарование.

Примечание. В Великобритании тестировалась модель Hisense 110UXN, которая, по сути, идентична модели Hisense 110UX в США, за исключением уровня яркости. В США панель может достигать более 10,000 нит, в то время как UXN ограничен 10,000 нит. Соответственно, обсуждение будет вестись в отношении модели UXN. Реклама

Телевизор Hisense 110UXN стоит $14,999 / £19,999, что примерно соответствует AU$24,300. Хотя эта цена сравнительно невысока для телевизора такого размера и с таким уровнем технологий, она все равно слишком высока для большинства покупателей.

Качество изображения

Качество изображения на 110-дюймовом UXN, в целом, весьма достойное. Несмотря на незначительные проблемы с засветом, телевизор обеспечивает динамичные и насыщенные цвета, черный цвет, сопоставимый с лучшими OLED-телевизорами, сбалансированный контраст и реалистичную детализацию.

Звук

Звук 110-дюймовой модели UXN погружает в атмосферу, оставаясь четким и детализированным даже при высоких уровнях громкости. Эффекты Dolby Atmos выражены средне и часто «теряются» в миксе, а низкие частоты иногда могут показаться ограниченными. Для получения звука, соответствующего качеству изображения, возможно, потребуется добавить одну из лучших звуковых панелей.

Игровые возможности

У телевизора отличные игровые возможности, включая поддержку 4K при 144 Гц, переменную частоту обновления (VRR) с AMD FreeSync Premium Pro, возможность использования Dolby Vision при играх и автоматический низкий уровень задержки (ALLM). Устройство также оборудовано двумя портами HDMI 2.1, что стоит учитывать владельцам нескольких игровых консолей.

Цена и дата выпуска

Hisense 110UXN выпущен в ноябре 2024 года. Цена на данную модель, вначале составлявшая $20,000 в США и £20,000 в Великобритании, впоследствии снизилась до $15,000.

Характеристики и функции

Hisense 110UXN имеет мини-светодиодную панель с 40,000 зонами локального затемнения и поддерживает HDR форматы Dolby Vision IQ и HDR10+. Технология Hi-View Engine X обеспечивает интеллектуальные настройки изображения и звука с использованием 16-битного нейронного AI процессора.

Телевизор оснащен акустической системой 4.2.2, включая колонки, направленные вверх и в стороны, а также поддерживает форматы объемного звука Dolby Atmos и DTS:X. Для игр поддерживается разрешение 4K при 144 Гц, хотя количество портов HDMI 2.1 ограничено двумя.

Качество изображения

Согласно измерениям, пиковая яркость экрана UXN достигает около 9,600 нит при использовании функции AI Brightness Burst. Помимо этого, изображение отличается реалистичной детализацией и сбалансированным контрастом.

Качество звука

Встроенная акустика телевизора обладает высокой точностью передачи звука и эффектностью, хотя иногда может показывать себя недостаточно мощно в плане низких частот.

Дизайн

Несмотря на крупные размеры и вес в 85 кг, Hisense 110UXN имеет утонченную конструкцию с минимально заметной рамкой, которая использует большую часть экрана для отображения изображения.

Игровые функции

Модель предоставляет пользователям возможность насладиться плавным игровым процессом благодаря набору высокотехнологичных функций. Время задержки составляет 16.1 мс при разрешении 4K и частоте обновления 60 Гц.

Цена и сопоставление

Хотя Hisense 110UXN предлагает уникальный опыт использования мини-светодиодов, его цена значительно выше, чем у проекторов с коротким фокусом и некоторых других премиальных моделей. Купить его будет по карману далеко не каждому.

Заключение

Телевизор Hisense 110UXN представляется отличным выбором для тех, кто желает получить качественный контент на огромном экране и готов за это заплатить дорого.

Источник: TechRadar