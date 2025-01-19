Использование эмпатии и авторитета для создания притягательного бренда

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Многие говорят о силе «истории» в маркетинге. Лучшие маркетологи — и лучшие бренды — рассказывают самые увлекательные истории. Однако, я считаю, что большинство брендов рассказывают неправильные истории, теряя из-за этого миллионы. Реклама

Чью историю вы рассказываете?

Каждая история включает четыре ключевых персонажа: Герой, Жертва, Злодей и Наставник. Понимание этих ролей способно коренным образом изменить личный бренд, который действительно подключает людей к вашей истории.

Почему это важно? Потому что то, как вы подаете себя в маркетинге, формирует восприятие вашей аудитории. Успешные маркетологи не стремятся быть героями своих историй. Они выбирают роль наставника. Этот маленький, но мощный сдвиг помогает построить доверие, показать свой профессионализм и удержать аудиторию.

Почему так важно быть наставником, а не героем в вашей истории?

Четыре персонажа каждой истории

1. Герой

Герой — это главный персонаж, который сталкивается с вызовами, делает открытия и стремится к изменениям. Мы привыкли считать героев сильными, но на самом деле герои в историях слабы. Они сомневаются, делают ошибки, не уверены в себе. Героями они становятся лишь к концу истории.

В вашем бизнесе клиенты — это герои. Они находятся в поисках решений своим проблемам и сталкиваются с трудностями. Если вы позиционируете себя как герой в своей истории, вы показываете свою слабость.

2. Жертва

Жертва чувствует себя беспомощной и не знает, как двигаться вперед. Хотя мы можем сопереживать жертвам, они не вдохновляют на действие. Личный бренд, позиционирующий себя как жертва, рискует показаться слабым и ненадежным. Настоящие жертвы существуют в мире, и порой, мы все можем быть в таком положении, но, никогда не следует играть роль жертвы в вашем брендинге. Это может вызвать сочувствие, но не доверие.

3. Злодей

Злодей вызывает у героя страдания, он эгоистичен и думает только о собственной выгоде. Никто не хочет иметь дело с злодеем. Некоторые бренды, возможно, неподумав, принимают эту роль, действуя агрессивно или манипулятивно, ставя прибыль выше людей.

4. Наставник

Наставник — это помощник и советник. Он мудр, отзывчив и сосредоточен на успехе героя. Вспомните Йоду из «Звездных войн» или Хеймитча из «Голодных игр». Наставник не занимает центральную роль, но он необходим. Наставник уже прошел путь, которым идет герой, и знает, как ему помочь выиграть.

Почему ваш персональный бренд должен быть наставником

Быть наставником — значит выйти из центра внимания и позволить клиенту блистать. Это не о вас; это о них. Такой подход создает связь и доверие, показывая, что вы понимаете их трудности и знаете, как помочь.

Примером может быть маркетинг Apple. Их продукты прекрасны, но в своих сообщениях они всегда ставят клиента на первое место. Или Nike со своим слоганом «Просто сделай это», который вдохновляет вас рваться к новым высотам. Nike играет роль надежного партнера, который помогает вам преодолевать трудности.

Как стать наставником в вашем личном бренде

Наставник проявляется в истории через эмпатию и экспертизу, потому что понимает борьбу героя и знает, как преодолеть эту проблему. Вашим клиентам нужно ощущать это в вас. Если тренер в зале просто выражает симпатию, но не знает, как помочь, он не наставник. Если он показывает шесть кубиков на животе и говорит о легкости достижения результата, он тоже не наставник.

Чтобы быть наставником в истории ваших клиентов, нужно сочетать обоих эти качества: эмпатию и экспертизу.

Проявите эмпатию. Начните с понимания проблем аудитории, говорите на их языке. Докажите свою экспертизу. Покажите результаты и свой опыт. Делитесь историей трансформации клиентов, подкрепляйте свои слова реальными данными.

Развитие личного бренда, играющего роль наставника, — стратегия, способная установить искренние связи с людьми. Это показывает, что вы их видите, понимаете и готовы помочь. Важно предлагать как эмпатию, так и экспертизу.

Задайтесь вопросом: кем вы себя позиционируете — героем или наставником? Не пытайтесь рассказать свою историю, пригласите своих клиентов в историю, где они будут главными героями. Ведь когда они побеждают, побеждаете и вы.

Источник: HubSpot