Обзор уличного проектора Govee: этот смарт-девайс больше раздражает, чем радует

Обзор уличного проектора Govee Outdoor Projector Light
Govee Outdoor Projector Light создан для использования на улице и может управляться через мобильное приложение Govee Home. На момент написания статьи его стоимость на сайте Amazon составляет $129.99 или £159.99, хотя на сайте Govee UK он доступен со скидкой за £109.99. Для пользователей из США на официальном сайте он пока не предстал.
Дизайн и особенности
Проектор имеет размеры 6.7 x 7.9 x 11.8 дюймов и весит 4.4 фунта. Основная часть устройства выполнена из черного пластика, который может показаться немного дешевым на ощупь, но достаточно прочен. Регулировочный болт позволяет легко настроить угол проекции, а металлическая подставка достаточно тяжела, чтобы проектор не опрокидывался при установке на пол.
Проектор подходит для использования на улице благодаря блоку управления с уровнем защиты IP65 и адаптеру с уровнем IP44. Устройство может крепиться как к металлической базе, так и к пластиковому колышку для установки на земле. Проекция охватывает площадь до 749 кв. футов, в зависимости от расстояния до поверхности.
Управление и функционал
Проектор синхронизируется с приложением Govee Home, обладающим простым и интуитивно понятным интерфейсом. Приложение предлагает множество полезных функций, включая таймер и поддержку голосовых помощников Alexa и Google.
Я протестировал различные настройки яркости и цветовой гаммы, что позволило менять оттенки и скорость смены изображений. Это позволяет внести разнообразие в проекции, хотя некоторые результаты были неоднозначными из-за сохранения некоторых цветов, даже если они не были выбраны в палитре.
Некоторые стандартные сцены можно адаптировать по скорости, однако выбор фона ограничен, что затрудняет создание индивидуальных проекций. Я обнаружил, что лазерные точки, добавляемые приложением, иногда мешают восприятию, но их яркость и цветовую гамму можно корректировать.
Общий опыт
В целом, мои впечатления от Govee Outdoor Projector Light оказались неоднозначными. Устройство может создавать красивые световые эффекты и украсить вечернюю обстановку, но если вы ищете больше возможностей для настройки, лучше рассмотреть другие варианты.
Технические характеристики
- Модель: H7070
- Цвета: RGBIC
- Охват: 749 кв. футов (255 кв. м)
- Защита от воды: IP44 / IP65
- Разъемы: 2.4 ГГц Wi-Fi, Bluetooth
- Поддержка голосовых команд: Alexa, Google Assistant
Методика тестирования
Я тестировал проектор в течение недели, оценивал легкость настройки и использования приложений, а также тестировал различные функции и возможности адаптации.
Источник: TechRadar