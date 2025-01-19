Обзор уличного проектора Govee: этот смарт-девайс больше раздражает, чем радует

Обзор уличного проектора Govee Outdoor Projector Light

Govee Outdoor Projector Light создан для использования на улице и может управляться через мобильное приложение Govee Home. На момент написания статьи его стоимость на сайте Amazon составляет $129.99 или £159.99, хотя на сайте Govee UK он доступен со скидкой за £109.99. Для пользователей из США на официальном сайте он пока не предстал.

Дизайн и особенности Реклама

Проектор имеет размеры 6.7 x 7.9 x 11.8 дюймов и весит 4.4 фунта. Основная часть устройства выполнена из черного пластика, который может показаться немного дешевым на ощупь, но достаточно прочен. Регулировочный болт позволяет легко настроить угол проекции, а металлическая подставка достаточно тяжела, чтобы проектор не опрокидывался при установке на пол.

Проектор подходит для использования на улице благодаря блоку управления с уровнем защиты IP65 и адаптеру с уровнем IP44. Устройство может крепиться как к металлической базе, так и к пластиковому колышку для установки на земле. Проекция охватывает площадь до 749 кв. футов, в зависимости от расстояния до поверхности.

Управление и функционал

Проектор синхронизируется с приложением Govee Home, обладающим простым и интуитивно понятным интерфейсом. Приложение предлагает множество полезных функций, включая таймер и поддержку голосовых помощников Alexa и Google.

Я протестировал различные настройки яркости и цветовой гаммы, что позволило менять оттенки и скорость смены изображений. Это позволяет внести разнообразие в проекции, хотя некоторые результаты были неоднозначными из-за сохранения некоторых цветов, даже если они не были выбраны в палитре.

Некоторые стандартные сцены можно адаптировать по скорости, однако выбор фона ограничен, что затрудняет создание индивидуальных проекций. Я обнаружил, что лазерные точки, добавляемые приложением, иногда мешают восприятию, но их яркость и цветовую гамму можно корректировать.

Общий опыт

В целом, мои впечатления от Govee Outdoor Projector Light оказались неоднозначными. Устройство может создавать красивые световые эффекты и украсить вечернюю обстановку, но если вы ищете больше возможностей для настройки, лучше рассмотреть другие варианты.

Технические характеристики

Модель : H7070

: H7070 Цвета : RGBIC

: RGBIC Охват : 749 кв. футов (255 кв. м)

: 749 кв. футов (255 кв. м) Защита от воды : IP44 / IP65

: IP44 / IP65 Разъемы : 2.4 ГГц Wi-Fi, Bluetooth

: 2.4 ГГц Wi-Fi, Bluetooth Поддержка голосовых команд: Alexa, Google Assistant

Методика тестирования

Я тестировал проектор в течение недели, оценивал легкость настройки и использования приложений, а также тестировал различные функции и возможности адаптации.

Источник: TechRadar