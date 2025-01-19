Возвращение хаоса Дональда Трампа

Потерянный среди шумихи вокруг второго вступления Дональда Дж. Трампа в должность Президента Соединенных Штатов — изменения мест проведения, вызванные холодной погодой, гала-концерты и балы, 170 миллионов долларов, собранные как от известных, так и от анонимных доноров — главное событие этого всего представления уходит на второй план. Летом 1787 года делегаты федерального собрания в Филадельфии добавили в документ, который они составляли, требование о том, чтобы до вступления в должность Президент произносил следующую клятву: «Я торжественно клянусь (или утверждаю), что буду добросовестно исполнять обязанности Президента США и, насколько это в моих силах, сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов».

Не все считали это хорошей идеей. Некоторые делегаты полагали, что клятвы бессмысленны, чуть ли не суеверны. Это единственное дословное обязательство в Конституции США, и в ретроспективе оно подчеркивает хрупкость документа, ощущение того, что люди, борющиеся в тайне в Филадельфии, беспокоились, что их тяжело достигнутое соглашение настолько неустойчиво, что требует обещания от будущих лидеров уважать их труд. Однако каждый президент от Джорджа Вашингтона до сих пор произносил эти 35 слов как приверженность верховенству закона перед лицом непредсказуемых изменений. Реклама

Трамп, конечно, сам является непредсказуемой силой перемен. Независимо от того, что о нем думают, он изменил Америку так, как никто не мог себе представить десятилетие назад. Тогда так называемый вашингтонский консенсус среди республиканцев и демократов указывал, что свободная торговля — это практически абсолютное благо. Президенты уважали независимость прокуроров как способ защиты граждан от попыток избранного лидера использовать власть правоохранительных органов для личных интересов. В течение 75 лет главнокомандующие поддерживали обязательство США о взаимной обороне с союзниками НАТО. Трамп отверг эти нормы, и последствия продолжают сказываться по всему миру. Его можно считать самым влиятельным агентом перемен в Белом доме со времен Франклина Делано Рузвельта.

Тем не менее, 47-й президент является не только движущей силой глобальных изменений, но и их продуктом. Проблемы, с которыми его повестка пытается справиться, накапливались десятилетиями и теперь стали слишком значительными, чтобы с ними мог справиться один лидер или даже одна страна. Транснациональные силы, от миграции до организованной преступности и пандемий, противостояли как совместным, так и односторонним ответам с тех пор, как 11 сентября. Сегодняшний мир во многом неузнаваем по сравнению с тем, что он был, когда Америка победила в холодной войне. В Китае США сталкиваются с потенциальным экономическим и военным соперником, не похожим ни на одного из прежних.

Трамп пообещал решить эти проблемы с помощью ряда агрессивных действий. Он заявляет о мерах от массовых депортаций до подавления свободы СМИ через судебные процессы и аннексии Гренландии, Панамского канала и Канады, хотя последние высказывания могли быть шуткой. Поддерживающие его говорят, что нарушение норм стоит того, если он добьется успеха там, где другие потерпели неудачу, и они благодарны ему за обещания решать большие, сложные проблемы: сокращение правительственных трат и жаление огромных дефицитов, завершение войн на Ближнем Востоке и в Украине, исправление давным-давно сломанной системы иммиграции. Трамп вступает в должность в сильной политической позиции, получив решительную избирательную победу и почти рекордную поддержку среди населения, с республиканским Конгрессом, сплотившимся вокруг него, и более широкой поддержкой в бизнес-сообществе, особенно среди технологических элит, которые на этот раз готовы с ним сотрудничать. Для многих восхождение Трампа на этот пост сулит позитивные изменения для институтов, которые застоялись или стали хуже.

Его противники тем временем пытаются разобраться, какие элементы его повестки могут принять. Со временем демократы приняли некоторые из предложений Трампа, которые когда-то отвергали. Президент Байден сохранил многие тарифы на китайские товары, введенные Трампом. Вице-президент Камала Харрис поддержала его обещание «не облагать чаевые налогом» в ходе своей кампании. Сорок восемь демократов Палаты представителей проголосовали за Акт Лейкена Рилея, который требует федерального задержания для любого нелегально находящегося в США, арестованного за кражу или воровство; еще большее количество их коллег в Сенате поддерживает этот закон. В то же время демократы готовятся к борьбе с многими политиками Трампа, как они это делали последние десять лет.

Ключевые моменты второго срока Трампа настанут, когда политическое сопротивление, его собственные советники, юридическая система или мировые лидеры будут противодействовать действиям президента. Трамп угрожал применить военную силу против американских протестующих. Будет ли он подчиняться судебным решениям, если помощник скажет ему, что суды не могут его заставить? Неясно, как Трамп намерен использовать частичный иммунитет от уголовного преследования, который Верховный суд предоставил президентам в прошлом году.

Трамп сказал в прошлом году, что будет делать только то, что позволяет закон, но он дойдет до максимума того, что позволяет закон. Его самые обеспокоенные критики указывают на то, что он не всегда держит слово. Он меняет позиции и отказывается от союзников легко — он уже назвал и заменил своего советника Белого дома еще до вступления в должность. 47-й президент является первым, кто вступает в должность с судимостью, осужденный меньше года назад жюри присяжных по 34 пунктам за фальсификацию деловой документации. Простой ритуал произнесения клятвы не кажется убедительной гарантией того, что он будет соблюдать Конституцию.

Но достигнутое с трудом соглашение о руководстве США проявило себя как устойчивое. Оно пережило Гражданскую войну, подъем фашизма, пандемии и внеправовые вызовы. Оно выжило после потрясений и унижений первого президентства Трампа, включая события, которые culminated в бунте у Капитолия 6 января 2021 года. Когда он вступает в должность во второй раз, клятва в центре его инаугурационного зрелища теперь больше напоминает выражение мудрости, чем неуверенности авторов Конституции. И те, кто беспокоится о будущем, могут быть рады тому, что 27 августа 1787 года делегаты конвента решили расширить первоначальную версию клятвы президента от простого обещания «добросовестно исполнять обязанности» до дальнейшей приверженности «сохранять, защищать и защищать Конституцию Соединенных Штатов.» Трамп и Америке предстоит следить за тем, чтобы эта клятва выполнялась.

Источник: Time