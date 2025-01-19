Недорогие бустерные наборы приносят мне ценные карты в игре.

Популярность Pokémon TCG возрастает

На сегодняшний день карточная игра Pokémon TCG набирает обороты, и эта тенденция сохранится до 2025 года благодаря таким выпускам, как Prismatic Evolutions, грядущая Journey Together и, по слухам, возвращению карточек Team Rocket. Однако сейчас существует проблема с наличием товаров, что затрудняет покупку последних наборов в магазинах по рекомендованной цене. К счастью, Amazon предлагает нам помощь, реализуя наборы Booster Packs из серии Scarlet и Violet, в том числе невероятно популярный Surging Sparks.

Предложения в Великобритании: Наборы Pokémon TCG Booster

Какой смысл открывать бустеры, если нечего искать? Радостная весть — все предложенные ниже наборы Booster Bundle содержат отличные карты для коллекционирования, стоимость которых либо стабилизируется, либо резко возрастает. Это лучший способ избежать высоких затрат на покупку отдельных карт. Представьте, что вы купите наборы Booster Bundles и найдете карту стоимостью более 100 фунтов? Это не гарантированно, но именно в этом и заключается азарт, не так ли? Реклама

Pokémon TCG: Scarlet & Violet—Surging Sparks Booster Bundle

Хотя рынок отдельных карт для Surging Sparks начинает стабилизироваться благодаря недавним пополнениям, карта Pikachu ex-SIR все еще сохраняет свою ценность. Конечно, она стоит более приемлемо — около 280 фунтов, но для многих это все еще большие деньги за одну карту. В ноябре 2024 года она продавалась за более чем 400 фунтов, а в некоторых объявлениях доходила до 500 фунтов. Короче говоря, приобретайте наборы Surging Sparks, пока они в наличии и недороги. Кто знает, что еще может повезти найти?

Pokémon TCG: Scarlet & Violet—Temporal Forces Booster Bundle

Честно говоря, я не был в восторге от этой версии Райкоу, когда вышло DLC 2 для Scarlet и Violet, но со временем Raging Bolt стал мне по душе. Все хотят, чтобы Pokémon взяли на себя больше рисков в своих играх, так что жаловаться на рискованность кажется мне странным. На данный момент эта карта стоит около 90 фунтов на рынке отдельных карт. Это медленный рост по сравнению с ценой около 70 фунтов в ноябре 2024 года, но это все же повышение. Как только этот набор закончится в продаже, цена будет расти, так что покупайте Temporal Forces.

Pokémon TCG: Scarlet & Violet—Twilight Masquerade Booster Bundle

Вы, наверное, думали, что я выберу Greninja’s ex (SIR), не так ли? Слишком очевидно, а вот Illustration Rares заслуживают внимания. На многие из этих карт сейчас не обращают внимания, так что это отличное время, чтобы их купить. Eevee IR — отличный пример того, как Illustration Rares могут подняться в цене благодаря своему художественному оформлению. Не упустите эту возможность. Сейчас Eevee IR стоит около 70 фунтов, что увеличилось по сравнению с 50 фунтами в октябре и ноябре 2024 года.

Pokémon TCG: Scarlet & Violet—Shrouded Fable Booster Bundle

Shrouded Fable часто критикуется в сообществе Pokémon TCG. Тем не менее, в нем много замечательных карточек для коллекционирования, которые стабилизировались в цене и представляют ценность. Cassiopeia 094/064 (SIR) — одна из самых интересных карт тренеров, Secret Illustration Rares. Она стоит около 40-50 фунтов на рынке отдельных карт, что является хорошей стабилизацией по сравнению с 35-40 фунтами в конце 2024 года. Если вы поклонник Фезандипиди, Окидоки, Пункидори и Печаруна, это отличный мини-набор для коллекционирования.

Pokémon TCG: Scarlet & Violet—Stellar Crown Booster Bundle

Мое мнение о эпохе Scarlet и Violet — великолепное оформление будет более ценным, чем сами Pokémon. Сейчас даже карты Magikarp продаются за хорошие деньги; вернитесь в ранние 2000-е и расскажите себе об этом. Terapagos ex 170/142 (SIR) — один из самых необычных легендарных покемонов. Он стал основой для Терастализации и был показан в аниме Pokémon Horizons. Эта великолепная карта стоит около 70 фунтов без оформления, что является хорошей стабильной ценой между колебаниями от 60 до 90 фунтов, которые мы наблюдали в 2024 году. Stellar Crown — это недооцененный набор, но в нем много отличных карт для коллекционирования и редких карт. Советуем приобретать эти наборы Booster Bundles!

Источник: IGN