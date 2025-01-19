Коды для Anime Shadow (январь 2025 года)

Обновлено 18 января 2025 года: Проверены обновления кодов для Anime Shadow!

Хотите заполучить бесплатные билеты в Anime Shadow? Вы зашли по адресу. Мы собрали все актуальные коды для игры в Roblox, чтобы вы могли приобрести некоторых персонажей, усилить команду героев и получить полезные предметы. Реклама

Активные коды Anime Shadow (январь 2025 года)

Приводим ниже все актуальные и рабочие коды для Anime Shadow на январь 2025 года:

HAPPY2025 — 150 билетов

— 150 билетов NEYMARLOL — 10x Cursed Plasma, 10x Passive Capsule, 10x Green Essence, 10x Gray Essence, 10x Trial Shard

— 10x Cursed Plasma, 10x Passive Capsule, 10x Green Essence, 10x Gray Essence, 10x Trial Shard UPDATECRAFT — 80 билетов

— 80 билетов TITLESUPDATE — 100 билетов, 1x Shiny Potion

— 100 билетов, 1x Shiny Potion CLOVERUPDATE — 100 билетов, 15x Grimoire Tokens

— 100 билетов, 15x Grimoire Tokens PATCHXMAS — ресурсы

— ресурсы DELAYXMAS — 80 билетов, 10x Aura Shard

— 80 билетов, 10x Aura Shard AURAUPDATE — 90 билетов, 25x Aura Shard

— 90 билетов, 25x Aura Shard XMASUPD2 — 105 билетов, 2.5x Coins Potion, 2.5x Damage Potion, 2.5x Exp Potion, Shiny Xmas Potion

— 105 билетов, 2.5x Coins Potion, 2.5x Damage Potion, 2.5x Exp Potion, Shiny Xmas Potion SRRYXMAS2 — 100 билетов

— 100 билетов SRRYDELAYXMAS — 50 билетов

— 50 билетов 10MVISITS — 100 билетов, 20x Talent Shards, 20x Gingerbread Man, 20x Candy Cane

— 100 билетов, 20x Talent Shards, 20x Gingerbread Man, 20x Candy Cane DELAY — 150 билетов, 20x Talent Shard, 20x Gingerbread Man

— 150 билетов, 20x Talent Shard, 20x Gingerbread Man XMASMINIUPD — 150 билетов, 20x Talent Shard, 20x Gingerbread Man

— 150 билетов, 20x Talent Shard, 20x Gingerbread Man ULTSFIXED — 100 билетов, 2x Raid Key, 2x Defense Key

— 100 билетов, 2x Raid Key, 2x Defense Key FIXEDSTARS — 200x Passive Capsule, 200x Cursed Plasma, 2x Raid Key

— 200x Passive Capsule, 200x Cursed Plasma, 2x Raid Key ESTEVAOP2WBAN? — 100 билетов, 2x Dragon Ball VII

— 100 билетов, 2x Dragon Ball VII FIXEDCODE — 3x Raid Key, 2x Shiny Potion

— 3x Raid Key, 2x Shiny Potion GHOULUPDATE — 100 билетов, 2x Shiny Potion

— 100 билетов, 2x Shiny Potion 40KLIKES — 100 билетов, 4x Fish Coin, 3x Raid Key

— 100 билетов, 4x Fish Coin, 3x Raid Key BUFFBOROS — 4x Dragon Ball VII, 2x Dragon Ball VI

— 4x Dragon Ball VII, 2x Dragon Ball VI PUNCHUPDATE — 150 билетов, 2x Dragon Ball VII, 2x Coins Potion, 2x Damage Potion, 1x Dragon Ball VI

— 150 билетов, 2x Dragon Ball VII, 2x Coins Potion, 2x Damage Potion, 1x Dragon Ball VI QuestFix — 150 билетов, 2x Dragon Ball VII, 1x Dragon Ball VI

— 150 билетов, 2x Dragon Ball VII, 1x Dragon Ball VI Release — 150 билетов

— 150 билетов 1MVISITS — 75 билетов

— 75 билетов KaisenUpdate — 7 Cursed Plasma, 2x Coin Potion, 2x Damage Potion

— 7 Cursed Plasma, 2x Coin Potion, 2x Damage Potion 15KACTIVES — 150 билетов

— 150 билетов KaisenDelay — 7 Cursed Plasma, 2x Coin Potion, 2x Damage Potion

— 7 Cursed Plasma, 2x Coin Potion, 2x Damage Potion MOBILEFIX — 200 билетов

— 200 билетов 30KLIKES — 75 Passive Capsules, 75 билетов, 2x Coin Potion, 2x Damage Potion

— 75 Passive Capsules, 75 билетов, 2x Coin Potion, 2x Damage Potion FISHUPDATE — 150 билетов, 7 Cursed Plasma, 2x Coin Potion, 2x Damage Potion

Как активировать коды Anime Shadow

Чтобы активировать коды в Anime Shadow, войдите в приложение Roblox и выполните следующие шаги:

Найдите значок настроек в левом нижнем углу экрана. Щелкните на него, и он развернется в ряд из пяти значков. Нажмите на значок в центре — это тот, на котором изображена панель с буквами «ABX». Вводите код в появившуюся строку и нажмите «Активировать», чтобы получить награды.

Почему мой код для Anime Shadow не работает?

Если ваш код не работает, есть две возможные причины. Возможно, код введен неправильно. Проверьте правильность написания, убедитесь, что вы добавили все цифры и соблюдаете регистр, затем попробуйте снова. Для уверенности можете скопировать и вставить код из этой статьи в Roblox.

Другая возможность — код истек или вы уже использовали его. В этом случае вы увидите сообщение об ошибке в верхней части экрана, сообщающее, был ли код уже использован, истек или некорректен.

Как получить больше кодов Anime Shadow

Чтобы найти больше кодов для Anime Shadow, присоединяйтесь в Discord-сервер игры. Зайдите в раздел codes, чтобы проверить, появились ли новые коды.

Что такое Anime Shadow в Roblox?

Игра Anime Shadow переносит вас в миры, знакомые по аниме. Ваша задача — собрать команду из культовых героев любимых шоу и бороться с сильными врагами и боссами. Вам предстоит выполнять квесты, собирать монеты и билеты, которые можно использовать, чтобы вращать колесо судьбы и получать новых персонажей в свою коллекцию.

Источник: IGN