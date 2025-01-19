Аналитики прогнозируют светлое будущее

Как Современные Потребительские Привычки Меняют Глобальные Платежи

Развитие ожиданий потребителей оказывает значительное влияние на сферу платежей по всему миру. От беспрепятственных покупок в магазинах до мгновенных трансграничных переводов – запрос на безопасные и быстрые решения трансформирует подходы бизнеса и финансовых институтов к транзакциям. Но что это означает для будущего платежей и как организациям соответствовать этим изменениям?

4 декабря 2024 года Finance Magnates в партнерстве с Visa Direct провели вебинар, посвященный рассмотрению этих актуальных вопросов. Эксперты отрасли предоставили практичные инсайты о тенденциях, вызовах и возможностях в области глобальных платежей, что вооружило участников необходимыми инструментами для подготовки к 2025 году. Реклама

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Источник: Financemagnates