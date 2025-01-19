10 Рецептов Сытного Говяжьего Рагу, Которые Спасут от Лютого Холода

На протяжении многих лет кулинарная команда сайта Serious Eats охватила большое количество тем в области приготовления рагу. Помимо создания вкуснейших рецептов, мы старались исследовать науку приготовления тушеной говядины, начиная от проведения экспериментов, чтобы определить лучший способ обжарки мяса, и заканчивая вопросом, стоит ли мариновать мясо перед тушением. Конечно, не оставался без внимания и вопрос, действительно ли говяжье рагу становится вкуснее на следующий день.

Выходя за рамки кулинарных экспериментов, наша коллекция рецептов говяжьего рагу впечатляет своим разнообразием. От традиционного рецепта говяжьего рагу до утонченного бёф бургиньон с добавлением вина, пряного техасского чили кон карне и красочного гайанского перца — в нашем арсенале есть все для тех, кто мечтает о согревающей чашке комфорта. Реклама

Источник: SeriousEats