Зачем это нужно и как создать своё

Как основатель стартапа или руководитель по маркетингу, вы наверняка слышали выражение «распространение — это всё». Но что это на самом деле значит и как воплотить это в жизнь?
Создание отличного продукта — сложная задача, но это всего лишь половина битвы. Настоящий вызов заключается в том, чтобы убедиться, что ваш продукт регулярно и в больших объемах достигает нужных клиентов.
Для большинства стартапов этот аспект становится проблемой. На практике многие основатели пытаются или продать меньше продукт на более высокую стоимость, или же охватить множество клиентов с низкими ценами, что приводит к растягиванию ресурсов и неспособности обеспечить стабильный рост.
Решение — создать масштабируемую систему распространения. Но как создать такую систему, чтобы она давала стабильные результаты, при этом сохраняя баланс между существующими каналами и маркетинговой стратегией?
Важно учитывать цифры. Для стартапов, находящихся на стадии Series A или B, которые продают компаниям среднего сегмента с годовым контрактом в $5 000-$12 000, рост, который ожидают инвесторы, можно достичь двумя способами:
- Подняться на рынок и повысить среднюю стоимость контракта до $250 000+. Это очень сложно, и в большинстве случаев неудачно.
- Привлечь тысячи клиентов по текущей цене, что требует мощной системы распространения.
Главное — разработать систему распространения, которая будет предсказуемой и высокоэффективной. Это необходимо, чтобы иметь возможность планировать и привлекать клиентов эффективно.
Советы по созданию системы распространения:
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Определите соответствие продукта и канала. Важно понимать, какие каналы распространения наилучшим образом соответствуют вашему продукту и привлекают клиентов, обеспечивая повторяемый рост.
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Баланс предсказуемости и креативности. Необходимо сочетать надежные, предсказуемые каналы с творческими стратегиями, чтобы находить возможности, которые позволят продвигать ваш бизнес вперед.
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Поиск уникальных точек воздействия. Наиболее успешные стратегии распространения находятся в поиске уникального подхода в уже существующих каналах. Надо выделяться.
- Находите асимметричные возможности. Успех часто кроется в стратегии, дающей непропорционально высокие результаты при относительно низких вложениях. Необходимо быть открытыми к экспериментам и нестандартным подходам.
Распространение — это не побочная задача для стартапов, это ключевой фактор. Чтобы ваш бизнес рос, необходима система распространения, которая будет как предсказуемой, так и способной обеспечить высокоэффективный рост.
Источник: HubSpot