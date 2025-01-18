Зачем это нужно и как создать своё

Как основатель стартапа или руководитель по маркетингу, вы наверняка слышали выражение «распространение — это всё». Но что это на самом деле значит и как воплотить это в жизнь?

Создание отличного продукта — сложная задача, но это всего лишь половина битвы. Настоящий вызов заключается в том, чтобы убедиться, что ваш продукт регулярно и в больших объемах достигает нужных клиентов.

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Для большинства стартапов этот аспект становится проблемой. На практике многие основатели пытаются или продать меньше продукт на более высокую стоимость, или же охватить множество клиентов с низкими ценами, что приводит к растягиванию ресурсов и неспособности обеспечить стабильный рост.

Решение — создать масштабируемую систему распространения. Но как создать такую систему, чтобы она давала стабильные результаты, при этом сохраняя баланс между существующими каналами и маркетинговой стратегией?

Важно учитывать цифры. Для стартапов, находящихся на стадии Series A или B, которые продают компаниям среднего сегмента с годовым контрактом в $5 000-$12 000, рост, который ожидают инвесторы, можно достичь двумя способами:

Подняться на рынок и повысить среднюю стоимость контракта до $250 000+. Это очень сложно, и в большинстве случаев неудачно. Привлечь тысячи клиентов по текущей цене, что требует мощной системы распространения.

Главное — разработать систему распространения, которая будет предсказуемой и высокоэффективной. Это необходимо, чтобы иметь возможность планировать и привлекать клиентов эффективно.

Советы по созданию системы распространения:

Определите соответствие продукта и канала. Важно понимать, какие каналы распространения наилучшим образом соответствуют вашему продукту и привлекают клиентов, обеспечивая повторяемый рост. Баланс предсказуемости и креативности. Необходимо сочетать надежные, предсказуемые каналы с творческими стратегиями, чтобы находить возможности, которые позволят продвигать ваш бизнес вперед. Поиск уникальных точек воздействия. Наиболее успешные стратегии распространения находятся в поиске уникального подхода в уже существующих каналах. Надо выделяться. Находите асимметричные возможности. Успех часто кроется в стратегии, дающей непропорционально высокие результаты при относительно низких вложениях. Необходимо быть открытыми к экспериментам и нестандартным подходам.

Распространение — это не побочная задача для стартапов, это ключевой фактор. Чтобы ваш бизнес рос, необходима система распространения, которая будет как предсказуемой, так и способной обеспечить высокоэффективный рост.

Источник: HubSpot