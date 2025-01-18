Вот как получить доступ к Switch 2 до официального релиза

Nintendo организует тур Switch 2. Консоль уже была представлена, и теперь всех интересует, когда она появится в продаже и какие игры будут доступны на старте. Хотя Nintendo еще не объявила официальную дату выхода, компания предоставляет возможность протестировать консоль до релиза на серии живых мероприятий по всему миру. Вот, что нужно знать для того, чтобы попробовать Switch 2.

Switch 2 будет демонстрироваться в нескольких городах Северной Америки: Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Далласе и Торонто. Точные даты и места проведения можно найти на сайте Nintendo. (Также мероприятия пройдут в Европе и Азии, регистрация для Лондона и Токио уже доступна.) Однако возможность поиграть не так проста, как просто появиться на месте и ждать в очереди. Необходимо пройти процесс регистрации, и даже она не гарантирует вам вход.

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Всем желающим посетить мероприятие понадобится учетная запись Nintendo, включая детей от семи лет и старше. Если у вас еще нет учетной записи, она бесплатна, а маленьких детей можно зарегистрировать через семейную учетную запись Nintendo. Детям младше семи лет регистрироваться не нужно.

Для семей или групп до шести человек, все участники должны иметь учетную запись Nintendo, связанную с семейной группой Nintendo, и все должны посетить одно и то же мероприятие.

Регистрация открывается в пятницу, 17 января, в 12:00 (по Тихоокеанскому времени) / 15:00 (по Восточному времени) и закрывается 26 января. Билеты бесплатны, но распределяются по лотерее, как это делает Nintendo для посещения музея. После регистрации необходимо ждать. На каждый день мероприятия предусмотрено несколько часов сессий, но можно зарегистрироваться только на одну из них. Попытка записаться на дополнительное время потребует отмены предыдущей регистрации.

На сайте не указано, когда точно будет отправлено уведомление о выборе, но это должно произойти вскоре после закрытия окна регистрации.

Как и во всем, что делает Nintendo, спрос будет велик, поэтому, если вы стремитесь увидеть Switch 2 раньше других, удачи. Она вам пригодится.

Источник: TheVerge