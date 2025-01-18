Верховный суд оставил в силе закон, запрещающий TikTok.

ВАШИНГТОН — Верховный суд США в пятницу единогласно поддержал федеральный закон, запрещающий TikTok с воскресенья, если только он не будет продан его материнской компанией, базирующейся в Китае. Суд назвал угрозу национальной безопасности, связанную с его связями с Китаем, более значимой, чем опасения по поводу ограничения свободы слова в приложении или у его 170 миллионов пользователей в США.

Продажа приложения пока не ожидается, и, хотя эксперты утверждают, что приложение не исчезнет с телефонов существующих пользователей после вступления закона в силу 19 января, новые пользователи не смогут его скачать, и обновления не будут доступны. Это со временем сделает приложение неработоспособным, как заявило Министерство юстиции в судебных документах.

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Решение суда принято на фоне необычного политического противостояния между избранным президентом Дональдом Трампом, пообещавшим найти решение, и администрацией действующего президента Джо Байдена, которая заявила о нежелании вводить закон в действие с воскресенья, последнего полного дня пребывания у власти.

Трамп, осознавая популярность TikTok и имея 14,7 миллиона подписчиков в приложении, оказался на противоположной стороне аргументации видных республиканцев в Сенате, обвиняющих китайских владельцев TikTok в том, что они до сих пор не нашли покупателя. В своем сообщении в Truth Social, сделанном незадолго до вынесения решения, Трамп отметил, что TikTok был среди тем в его разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином.

Неясно, какие возможности останутся у Трампа после его инаугурации в понедельник. Закон предоставляет 90-дневную паузу в ограничениях на приложение, если было достигнуто продвижение в вопросе продажи перед его вступлением в силу. Генеральный солиситор Элизабет Прелогар, защищавшая закон в Верховном суде от имени администрации Байдена, сообщила судьям на прошлой неделе, что неясно, вызовет ли вероятность продажи после вступления закона в силу 90-дневную отсрочку для TikTok.

«Конгресс принял решение, что отчуждение необходимо для устранения обоснованных обеспокоенностей национальной безопасности по поводу практик сбора данных TikTok и его связей с иностранным противником», — сказано в неподписанном мнении суда, добавив, что закон «не нарушает Первую поправку».

Судьи Соня Сотомайор и Нил Горсач выразили некоторые сомнения относительно решения, но поддержали результат.

«Без сомнения, мера, выбранная Конгрессом и Президентом, является драматичной», — написал Горсач. Тем не менее, он был убежден аргументом о том, что Китай мог бы получить доступ к огромным объемам личной информации о десятках миллионов американцев.

Некоторые организации по защите цифровых прав резко осудили решение суда сразу после его публикации.

«Сегодняшнее беспрецедентное решение, поддерживающее запрет TikTok, ущемляет свободное выражение сотен миллионов пользователей TikTok в этой стране и по всему миру», — заявила Кейт Руэйн, директор Центра демократии и технологий в Вашингтоне.

Создатели контента, выступающие против закона, также обеспокоены возможным влиянием закрытия TikTok на их бизнес. «Я очень обеспокоена тем, что может произойти в ближайшие пару недель», — сказала Дезире Хилл, владелица механического магазина Crown’s Corner в Коньерсе, штат Джорджия. «И очень боюсь, что я потеряю возможность достигать клиентов, и беспокоюсь, что мое дело может закрыться в течение следующих шести месяцев».

На слушаниях в суде адвокат TikTok и материнской компании ByteDance Ltd. из Китая объяснил, насколько сложно было бы совершить сделку, особенно учитывая, что китайский закон ограничивает продажу патентного алгоритма, сделавшего платформу столь успешной.

Приложение позволяет пользователям просматривать сотни видео примерно за полчаса, так как некоторые из них продолжаются всего несколько секунд, согласно иску, поданному в прошлом году штатом Кентукки, который обвиняет TikTok в том, что он был разработан для вызываемости привыкания и нанесения вреда психическому здоровью детей. Аналогичные иски были поданы более чем дюжиной штатов. TikTok назвал эти утверждения неточными.

Спор по поводу связей TikTok с Китаем стал воплощением геополитической конкуренции между Вашингтоном и Пекином.

«ByteDance и его китайские коммунистические хозяева имели девять месяцев на продажу TikTok до истечения срока в воскресенье», — написал сенатор Том Коттон. «Тот факт, что коммунистический Китай отказывается разрешить его продажу, показывает, что TikTok является коммунистическим шпионским приложением. Верховный суд правильно отверг ложь и пропаганду TikTok, замаскированные под юридические аргументы».

США выразили обеспокоенность тем, что TikTok собирает огромные объёмы пользовательских данных, включая личную информацию о привычках просмотра, которые могут попасть в руки китайского правительства через давление. Официальные лица также предупреждали, что алгоритм, определяющий, что пользователи видят в приложении, уязвим к манипуляциям китайских властей, которые могут использовать его для формирования контента на платформе таким образом, что это трудно обнаружить.

TikTok отмечает, что США не представили доказательств того, что Китай пытался манипулировать контентом на его американской платформе или собирать данные американских пользователей через TikTok.

Двухпартийные большинство в Конгрессе приняли закон, который Байден подписал в апреле. Закон стал итогом многолетней драмы в Вашингтоне вокруг TikTok, воспринятого правительством как угроза национальной безопасности.

TikTok, который подал в суд на правительство в прошлом году из-за этого закона, давно отвергает возможность использования в качестве инструмента Пекина. Трёхсудейская коллегия, состоящая из двух республиканских и одного демократического назначенных судей, единогласно поддержала закон в декабре, что спровоцировало быстрое обжалование TikTok в Верховном суде.

Без продажи утверждённым покупателям, закон запрещает магазинам приложений, таким как Apple и Google, предлагать TikTok с воскресенья. Интернет-провайдеры также будут обязаны отказаться от его размещения.

ByteDance заявила, что не продаст приложение. Однако некоторыми инвесторами это заинтересовало, включая бывшего министра финансов Трампа Стивена Мнучина и миллиардера Фрэнка МакКорта. Инициатива Project Liberty МакКорта заявила, что она и ее неназванные партнеры представили предложение ByteDance о приобретении активов TikTok в США. Консорциум, в который входит также ведущий «Shark Tank» Кевин О’Лири, не раскрыл финансовые детали предложения.

МакКорт в заявлении, сделанном после решения суда, сказал, что его группа готова работать с компанией и президентом Трампом для завершения сделки.

Прелогар сообщила судьям на прошлой неделе, что вступление закона в силу «может стать тем толчком», который заставит ByteDance пересмотреть свою позицию.

Источник: Time