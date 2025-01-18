TikTok заявляет о прекращении работы в воскресенье, если Байден не вмешается.

TikTok предупредил, что прекратит работу в воскресенье 19 января, если администрация Байдена не вмешается.

Компания подтвердила, что будет «вынуждена прекратить работу» 19 числа, если действующая администрация не предоставит «окончательное заявление», гарантирующее, что её «наиболее важные поставщики услуг» не будут нести ответственности за нарушение закона. К этим поставщикам относятся Apple, Google, Amazon и Oracle.

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Это заявление TikTok последовало после решения Верховного суда в пятницу, которое поддержало закон, запретивший приложение без продажи китайской материнской компанией ByteDance своей доли в собственности. После этого решения Верховного суда генеральный директор TikTok, Шоу Чжу, обратился к президенту-избраннику Дональду Трампу в видео, но не уточнил, что может произойти, когда закон вступит в силу в полночь в субботу.

К сожалению для TikTok, Белый дом уже дал понять, что намерен передать решение судьбы приложения Дональду Трампу, который пообещал его сохранить и должен быть приведен к присяге в понедельник, 20 января.

«Позиция президента Байдена по TikTok была ясна на протяжении нескольких месяцев, включая время с момента, когда Конгресс направил закон на подпись Президента: TikTok должен оставаться доступным для американцев, но только при условии, что его собственность будет находиться в руках американцев или других владельцев, который решат национальные проблемы безопасности, выявленные Конгрессом при разработке этого закона,» — сказано в заявлении Белого дома в пятницу. «Учитывая фактическое время, эта Администрация признает, что действия по реализации закона обязательно должны быть отложены для следующей Администрации, которая вступит в должность в понедельник.»

Тем временем Министерство юстиции, отвечающее за обеспечение выполнения запрета TikTok путём наложения штрафов на поставщиков услуг в размере $5,000 за каждого пользователя, имеющего доступ к приложению, выразило поддержку ввода этого закона в действие.

«Авторитарные режимы не должны иметь неограниченный доступ к конфиденциальным данным миллионов американцев,» — сказал Генеральный прокурор Меррик Гарланд в пятницу. «Решение Суда подтверждает, что этот Закон защищает национальную безопасность США таким образом, который согласуется с Конституцией.»

Полное заявление TikTok:

Сегодняшние заявления Белого дома Байдена и Министерства юстиции не предоставили необходимой ясности и уверенности для поставщиков услуг, которые имеют решающее значение для поддержания доступности TikTok для более чем 170 миллионов американцев.

Если администрация Байдена немедленно не предоставит окончательное заявление, чтобы удовлетворить наибольшие нужды поставщиков услуг, обеспечивающее отсутствие действий по обеспечению, к сожалению, TikTok будет вынужден прекратить работу 19 января.

Источник: TheVerge