ТикТок оказался в затруднительном положении после проигрыша апелляции в Верховном суде.

Можно было бы предположить, что у TikTok уже есть запасной план.

Сейчас становится очевидно, что компания не готовилась к сценарию, при котором она потерпит поражение в Верховном суде. Возможно, это было невозможно, учитывая, что окончательное слово о продаже остается за китайским правительством. В данный момент лидеры TikTok делают ставку на Дональда Трампа, чтобы спасти компанию в последней попытке, которая, безусловно, потребует уступок.

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С точки зрения политики, TikTok на каждом этапе этой многолетней истории делал неверные шаги. Руководители неоднократно отвергали возможность запрета, даже до такой степени, что просто смеялись над этой идеей. Они были ошеломлены, когда Конгресс единодушно согласился на запрет. Затем они проиграли апелляцию в Верховном суде накануне вступления закона в силу. Кажется, единственный козырь, оставшийся у них, — это мнение Трампа, что приложение помогло ему победить на выборах, а также их готовность позволить ему выжать из ситуации все, что он захочет.

Технически TikTok сам загнал себя в угол. Компания потратила более миллиарда долларов на Проект Техас в попытке успокоить опасения по поводу передачи данных из США в Китай. Удивительно, что TikTok начал Проект Техас до того, как правительство дало свое согласие, которого так и не последовало. Теперь данные США изолированы на отдельной инфраструктуре, управляемой Oracle, которая по закону должна прекратить работу с TikTok с 19 числа.

Отменить Проект Техас сейчас — это «огромное усилие», по словам человека, который недавно работал над этим. Единственным вариантом для TikTok остается закрытие приложения, а не просто его удаление из американских магазинов приложений. Неясно, как это отразится на использовании TikTok за пределами США. Это беспрецедентная ситуация.

Тем не менее, TikTok сохраняет внешнее спокойствие. Президент компании, Блейк Чендли, сообщил рекламодателям после решения Верховного суда, что «мы оптимистично настроены на поиск наилучшего пути вперед» и что вскоре будут известны «следующие шаги» перед вступлением запрета в силу. Сообщается, что сотрудники еще не получили иных инструкций. Как я писал ранее на этой неделе, настроение мрачное, даже среди тех, кто работал в TikTok во время первой попытки запрета четыре года назад.

Поскольку никто не выигрывает, если TikTok исчезает, Трамп, вероятно, все же найдет способ обеспечить продолжение работы приложения в США. Он пригласил Шоу Чжоу присутствовать на церемонии инаугурации, и возможно участие Илона Маска. Но нельзя отрицать, что ByteDance сама загнала себя в этот угол. Чтобы выбраться из него, придется заплатить определенную цену, и это будет стоить больше, чем деньги.

Недавние, значимые изменения в сфере занятости в мире технологий:

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Источник: TheVerge