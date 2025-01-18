Правдивая история, стоящая за «Грандиозным похищением Гамлета»

«Быть или не быть, вот в чём вопрос». Эта известная цитата из «Гамлета» Уильяма Шекспира вовсе не затрагивала тему постановки театрального представления в мире видеоигр. Но в 2022 году именно это и произошло. Документальный фильм «Гранд Тефт Гамлет», снятый режиссёрами Сэмом Крейном и Пинни Гриллс, рассказывает удивительную историю о группе актёров, которые объединились, чтобы сыграть «Гамлета» в виртуальном мире Grand Theft Auto Online. Вот как возникла идея «Гранд Тефт Гамлет».

В 2020 году британский актёр Сэм Крейн был на пороге нового этапа своей карьеры — его утвердили на роль Гарри Поттера в популярной постановке «Гарри Поттер и проклятое дитя» в лондонском Вест-Энде. Однако всего через неделю после начала репетиций в марте 2020 года пандемия COVID-19 внесла свои коррективы, и проект был остановлен, не дав актёру выступить на сцене.

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Крейн, ранее снимавшийся в сериалах «Корона», «Индевер» и «Полдарк», искал способы занять свободное время на карантине. Его друг, безработный актёр Марк Устервин, играл в Grand Theft Auto Online, популярную многопользовательскую версию знаменитой серии игр. Они начали играть вместе, поддерживая связь через игру, когда встречи в реальности были невозможны. GTA Online открывала перед ними безграничные возможности: стрелять, грабить банки, гонять на машинах, летать на самолётах и выбирать новую одежду. Если ты это мог представить, то мог осуществить в игре. Найдя огромный открытый театр (Vinewood Bowl) в игре, друзья решили проверить, на что способны.

Пытаясь сохранить свои актёрские навыки и продолжать заниматься любимым делом, они разработали неожиданный план: поставить пьесу Шекспира — конкретно, очень жестокую пьесу «Гамлет» — в полном объеме внутри GTA Online. Это может показаться нелепым, но существует интересная связь между Шекспиром и играми. В своё время, когда театр считался низкопробным развлечением, пьесы Шекспира содержали шокирующее насилие, пошлости и нецензурщину. Современные видеоигры тоже часто критикуют за насилие и тривиальность, хотя их считают развивающимся искусством.

«GTA Online — это очень свободный и живой мир», — сказал Крейн на показе фильма в Лондоне, в рамках Лондонского кинофестиваля. Пинни Гриллс, его жена и соведущая проекта, добавила: «Эта жизненность привлекла нас к проекту». Гриллс, прежде никогда не игравшая в видеоигры, была поражена их кинематографичностью, что именно она решила присоединиться к постановке. Это прекрасно передано в фильме: «Гранд Тефт Гамлет» полностью снят в игровом мире, используя кадры, записанные Гриллс во время работы над пьесой, даже выступающие «говорящие головы» — это аватары в игре. «Когда все были заперты в своих домах, возможность исследовать этот виртуальный мир была невероятной», — сказала Гриллс. Именно это чувство исследования стало ключом к их успехам.

Сама постановка Шекспира в игре, известной своим преступным контентом, была абсурдной. «Думаете, мы сможем поставить «Гамлета» в GTA?» — спрашивает Гриллс в фильме. «Это ужасная идея, но мы должны попробовать», — отвечает Устервин. Они начали набирать игроков для участия в представлении. В игре сняли забавное видео с просьбой об участии и разместили его в соцсетях. Удивительно, но люди откликнулись — и актёры, и те, кто просто хотел попробовать сыграть Шекспира.

Было нелегко. Документальный фильм показывает напряжение между друзьями из-за сомнений в успехе идеи. В 2022 году рабочие возможности начали восстанавливаться, актёры постепенно возвращались к своей профессии, и это затрудняло регулярные репетиции. Некоторым приходилось отказываться от участия или брать меньшие роли, чтобы проект не остановился. Времени на работу стало меньше, чем на самозащиту от враждебных виртуальных игроков. Более того, Устервин потерял одного из членов семьи в пандемию, из-за чего чувствовал себя изолированным, в то время как у Крейна и Гриллс были семейные обязанности: они воспитывали двоих детей. Но, несмотря на трудности, они сохраняли решимость и веру в проект.

После нескольких месяцев репетиций и всех непредсказуемых обстоятельств они были готовы к выступлению 22 июля 2022 года. Благодаря возможностям игры постановка выглядела почти как спектакль стоимостью в миллиард долларов, шутит один из участников. Это было впечатляющее зрелище с самолётами и сценами на роскошных небоскрёбах.

Что делало постановку особенно уникальной, так это то, что другие игроки продолжали убивать актёров во время исполнения. «Другие игроки постоянно убивали его до завершения монолога — неужели бы Шекспиру это не понравилось?» — спрашивает Лотте Джеффс в своей рецензии. Такой элемент неожиданности придал постановке атмосферу, сравнимую с театром Шекспировской эпохи, в отличие от сегодняшних строгих театральных норм.

Спектакль продолжался чуть более двух часов и 50 минут, включая многочисленные прерывания на «возрождение» убитых актёров, и собрал почти 5 тысяч зрителей за первые три недели на YouTube. Видеозапись ранее была доступна на канале Сэма Крейна Rustic Mascara, но в настоящее время полная версия спектакля и различные клипы удалены.

Для Крейна, вернувшегося к роли Гарри Поттера в октябре 2022 года, опыт постановки «Гамлета» в GTA Online стал уроком настойчивости. «В игре тебя постоянно убивают, но ты возрождаешься и пробуешь снова», — отметил он в ходе лондонского показа. «На нашем пути было много закрытых дверей, но мы продолжали двигаться вперёд и учились у игры».

Источник: Time