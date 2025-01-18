История переноса президентских инаугураций в закрытые помещения

Президент Дональд Трамп будет во второй раз принимать присягу в качестве президента Соединенных Штатов Америки в помещении, так как в понедельник в Вашингтоне, округ Колумбия, ожидается температура ниже 20 градусов, а с учетом ветра показания термометров могут ощущаться как однозначные цифры.

Трамп будет приведён к присяге как 47-й президент США в ротонде Капитолия, а парад по случаю инаугурации пройдет в арене Capitol One. Он не является единственным президентом, который решил провести инаугурацию в помещении из-за морозной погоды. Ожидается, что этот День инаугурации станет самым холодным с 1985 года, когда Рональд Рейган принимал присягу на второй срок при погоде в 7 градусов. Так же, как и во время второй инаугурации Трампа, Рейган принимал присягу в ротонде Капитолия, а парад, в котором должны были бы принять участие аляскинские собаки на упряжке из 21 хаски, был отменён.

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В 1909 году Уильям Тафт принимал присягу в зале Сената после того, как снежная буря оставила в округе 10 дюймов снега. Однако парад, несмотря на это, состоялся с участием 20,000 участников.

«Я всегда знал, что это будет холодный день в аду, когда я стану президентом», — пошутил тогда Тафт.

Несмотря на ледяные условия, некоторые президенты проводили инаугурации на открытом воздухе. Так, президент Джон Ф. Кеннеди принимал присягу при 22 градусах, когда накануне неожиданно выпало 8 дюймов снега, парализовавших район Вашингтона. Инженеры Армии США работали в авральном режиме, чтобы успеть очистить снег к церемонии и параду.

Трамп призвал всех, кто собирается посетить его инаугурацию, одеться теплее, но также посоветовал следить за событием по телевизору. Как он написал на социальной сети Truth Social 17 января, «я не хочу видеть, чтобы люди пострадали или получили травмы каким-либо образом».

Источник: Time