Лучшие рецепты для аэрогриля

Ваши кухонные приборы должны быть подобраны правильно. Вас приветствует серия статей «Руководство по оснащению кухни», где я помогу вам наполнить пространство необходимой техникой и избавиться от ненужной.

Фритюрница с функцией конвекции подарила нам быстроту и простоту приготовления пищи, а также возможность идеального разогрева остатков жареных блюд по доступной цене. С ней справится даже новичок. Я не представляю свою жизнь без неё. Независимо от того, знаете ли вы как пользоваться фритюрницей или пробуете её впервые, вам понравятся эти проверенные блюда. Вот некоторые из моих любимых рецептов для фритюрницы.

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Легкие чипсы из грибов

Фритюрница приносит скорость, простоту и эффективность на нашу кухню, и нет рецепта, который лучше бы подчёркивал эти качества, чем грибные чипсы. Это блюдо из двух ингредиентов требует минимальной подготовки, а вознаграждением станет ароматный хрустящий снек. Эти чипсы можно есть самостоятельно или использовать как хрустящую начинку для супов, салатов или запеканок.

Жареные пирожки

Немало удовольствия доставляет мягкая паста, наполненная картофелем, мясом или овощами. Но пирожки с хрустящей корочкой могут быть ещё вкуснее. Жареные пирожки готовятся легко благодаря замороженным заготовкам из супермаркета. Однако важно следовать рекомендациям, чтобы получить легкую и рассыпающуюся корочку.

Фаршированные мясные шарики

Магазинные мясные шарики упрощают приготовление этих закусок с сырной начинкой. Я особенно люблю их как закуску для спортивных мероприятий, хотя, давайте будем честны: иногда вам хочется чего-нибудь вкусного и без повода. Это закуска всего из трёх ингредиентов. Просто выньте сердцевину из мясного шарика, заполните начинкой и обжарьте в фритюрнице.

Фаршированные шампиньоны

Фаршированные шампиньоны – один из моих любимых снеков. Они сытные, насыщенные умами и крайне быстро готовятся во фритюрнице. В рецепте используется колбаса, специи и немного сливочного сыра для связки, но вы можете заменить мясо на другую начинку по своему выбору. Во фритюрнице они готовятся всего за 10 минут, и это значительно быстрее, чем в обычной духовке.

Шотландские яйца

Шотландские яйца напоминают бейсбольные мячи для завтрака. В этом рецепте вместо фритюра используют фритюрницу, которая с лёгким распылением масла и конвекцией обжаривает «протеиновый шарик». Корочка становится хрустящей, а сосисочное покрытие остаётся сочным, при этом яйцо не пережаривается.

Сочные стейковые кусочки

Одной из моих любимых закусок во время белковой диеты являются кусочки стейка. Фритюрница быстра в приготовлении этих «попкорновых» закусок, но учитывайте, что обычный рецепт может сделать их сухими за считанные минуты. Следуйте инструкции и используйте морозилку, чтобы сохранить сок и насыщенный вкус вашего дорогого снека.

Куриные полоски в картофельной корочке

Когда вам необходима хрустящая корочка для куриных полосок, крахмал – ваш лучший друг. Оказалось, что сухие картофельные хлопья богаты этим компонентом. Они просты в использовании и могут стать отличной безглютеновой «панировкой». Вам понадобятся лишь несколько ингредиентов для приготовления куриных полосок в картофельной корочке.

Банановые кусочки в беконе

Я всегда рекомендую этот рецепт, если вы готовы пробовать новые сочетания вкусов. Если вам по душе соленое арахисовое масло на ломтике банана, вы, вероятно, сможете насладиться и этими банановыми кусочками, обернутыми в бекон. Процесс приготовления крайне прост, а результат великолепен.

Фаршированные острые перцы

Фритюрница идеально обжаривает овощи до пузырящейся корочки за считанные минуты. Вам понадобится всего около 10 минут, чтобы приготовить фаршированные острые перцы. Так как семена и ребра в перцах съедобны, остаётся лишь разрезать их и наполнить сырной начинкой.

Картофельные квадраты с сырной корочкой

Фрико – это когда сыры с низким содержанием влаги обжариваются до хрустящей корочки, и это восхитительный опыт для любителей сыра. Посыпьте оставшийся картофельный гратен сырной фрико по этому простому рецепту. Это простой способ преобразить остатки, добавив им новую текстуру и вторую жизнь.

Закуски из макарон с сыром

Помните, как я говорил, что приготовленный сыр становится хрустящим? Остатки макарон с сыром сделали всю подготовку за вас. Просто нарежьте их и поместите во фритюрницу. Порежьте на кусочки или длинные палочки для лёгкого полдника. Быстрая запеканка даст хрустящую сырную славу.

Простой банановый десерт

Часть привлекательности фритюрницы заключается в простоте. Невозможно перемешивать ингредиенты во время приготовления или добавлять что-то ещё посередине процесса. Просто ждите результата. Банан оказывается превосходным в фритюрнице. Этот рецепт предлагает лучший способ обжарить банан в кожуре с добавлением сладких топпингов.

Источник: LifeHacker