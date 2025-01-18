Техредактор заснял самый быстрый суперкомпьютер мира и остался в живых, чтобы опубликовать фото

Американский суперкомпьютер El Capitan
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El Capitan — это объект, принадлежащий правительству США, предназначенный для обработки данных, связанных с ядерным арсеналом страны.
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Суперкомпьютер строился компанией HPE для Национальной администрации ядерной безопасности на базе Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса и предназначен для симуляции испытаний ядерного оружия.
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El Capitan работает на базе процессоров от AMD и официально стал самым быстрым суперкомпьютером в мире, достигая производительности 2.7 экзафлопс.
- Устройство получило процессоры AMD Instinct MI300A, которые помогли ему обогнать предыдущего лидера, суперкомпьютер Frontier.
Особенности системы
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На каждую стойку приходится 128 вычислительных модулей с жидкостным охлаждением. Уровень шума минимален, основные звуки исходят от систем хранения данных.
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Межсоединение HPE Slingshot представлено как с DAC, так и с оптическими кабелями. Жидкостное охлаждение используется и здесь, оставляя верхнюю часть свободной для блока «Кролик», вмещающего 18 NVMe SSD.
- Внутри системы находится процессор, который напоминает AMD EPYC 7003 Milan, что соответствует поколению AMD MI300A. В отличие от APU, CPU в «Кролике» оснащено модулями DIMM и жидкостным охлаждением.
Сравнение с другими системами
- Несмотря на то, что El Capitan меньше по размеру, чем кластер xAI Colossus, оснащенный 100,000 GPU от Nvidia, он представляет собой мощную систему с эффективным использованием бюджета по сравнению с более крупными проектами.
Источник: TechRadar