Техредактор заснял самый быстрый суперкомпьютер мира и остался в живых, чтобы опубликовать фото

На каждую стойку приходится 128 вычислительных модулей с жидкостным охлаждением. Уровень шума минимален, основные звуки исходят от систем хранения данных.

Межсоединение HPE Slingshot представлено как с DAC, так и с оптическими кабелями. Жидкостное охлаждение используется и здесь, оставляя верхнюю часть свободной для блока «Кролик», вмещающего 18 NVMe SSD.