На Solana и Pump.Fun подали в суд из-за предполагаемой схемы «накачки и сброса» цены.

Популярная платформа Launchpad на базе Solana, известная как Pump.fun, вновь оказалась под огнем критики после того, как юридическая фирма подала коллективный иск против нее от имени инвесторов, потерявших деньги на мемкойнах, выпущенных в рамках Pump.fun. В иске утверждается, что платформа якобы продает незарегистрированные ценные бумаги, способствует развитию схем пампа и дампа, а также не обладает адекватными мерами для защиты пользователей.

Запуск и популярность Pump.fun

В прошлом году Pump.fun утвердилась как наиболее популярная платформа для запуска токенов, став настоящей сенсацией благодаря успеху и ажиотажу вокруг мемкойнов. Тем не менее, платформе пришлось столкнуться с проблемами, когда Burwick Law инициировала юридическое разбирательство против нее.

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Среда стала объявлением о начале юридического преследования от имени инвесторов, потерявших значительные суммы на мемкойнах из-за мошеннических действий и несбывшихся обещаний.

Платформа, базирующаяся на Solana, была запущена 19 января 2024 года и быстро стала рыночной сенсацией благодаря упрощению процесса создания и выпуска мемкойнов. Ее огромный успех позволил ей превзойти Ethereum и большинство протоколов Solana по сборам и доходам в третьем квартале 2024 года, достигнув рекордного ежедневного дохода в 15 миллионов долларов 1 января 2025 года.

Противоречия и претензии

Тем не менее, год для Pump.fun был отмечен и противоречиями: пользователи неоднократно критиковали платформу за якобы позволение вредоносного поведения и порчу рынка мемкойнов. Юридическая фирма отметила недавний скандал вокруг платформы:

«На протяжении последних месяцев платформа собрала сотни миллионов долларов в виде сборов, в то время как на ее просторах демонстрировались незаконное употребление наркотиков, самоповреждение, расизм, антисемитизм, непристойные действия и другие антисоциальные акты. Создатель платформы предпочел остаться анонимным, несмотря на признание важности прозрачности, что вызывает серьезные опасения по поводу ответственности.»

В ноябре платформа Solana попала под удар из-за своих прямих трансляций. Несколько пользователей Pump.fun использовали функцию livestream для распространения вредоносного и насильственного контента с целью повышения популярности и звонкости своих токенов.

Этот тренд, по-видимому, начался, когда 12-летний трейдер выпустил мемкойн и попытался обмануть инвесторов во время трансляции на Pump.fun. В результате пользователи создавали мемкойны, используя противоречивые темы для пропаганды своих токенов.

В конечном счете, платформа признала проблему и закрыла функцию трансляции на неопределенный срок «для обеспечения абсолютной безопасности пользователей».

Судебный иск

Юридическая фирма подала коллективный иск против Baton Corporation Ltd, британской компании, и трех основателей платформы. Иск, поданный в Южном округе Нью-Йорка, утверждает, что Pump.fun предлагала и продавала незарегистрированные ценные бумаги. Согласно иску, мемкойн Peanut the Squirrel (PNUT) является незарегистрированной ценной бумагой, а его продажа нарушает Закон о ценных бумагах.

Заявитель и единственный истец, Кендалл Карнахан, утверждает, что потерял только 231 доллар от покупки мемкойна Solana, но стремится подать жалобу от имени других пострадавших пользователей.

Кроме того, иск утверждает, что работа платформы Pump.fun представляет собой «новую эволюцию в схемах Понци и памп с последующим дампом», что позволило несовершеннолетним вовлекаться в операции с незарегистрированными ценными бумагами.

«В дополнение к уникальным маркетинговым техникам Pump.Fun, платформа позволяет несовершеннолетним как выпускать, так и приобретать незарегистрированные ценные бумаги.»

Истец также утверждает, что платформа на базе Solana не внедрила базовые меры защиты инвесторов, включая процедуры идентификации клиентов и протоколы борьбы с отмыванием денег, а также не раскрыла пользователям риски.

«Это показательно в том, насколько легко любому человеку, независимо от возраста, создать аккаунт и приобрести токен менее чем за 5 минут,» – говорится в судебном документе.

Эта новость вызвала смешанную реакцию в криптосообществе. Некоторые пользователи Pump.fun выразили желание присоединиться к иску, в то время как другие отметили, что не стоит ожидать от него чего-то значительного.

Источник: Bitcoinist