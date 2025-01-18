Samsung может интегрировать ChatGPT в свои телевизоры для конкуренции с Gemini от Google TV

Слухи об открытой коллаборации Samsung и OpenAI на тему AI-телевизора

Google уже интегрирует Gemini в систему Google TV

AI-телевизор может стать частью совершенно новой системы ТВ-развлечений

Корейский веб-сайт сообщает, что компании Samsung и OpenAI работают совместно над разработкой AI-телевизора. Это описывается как «открытое партнерство» между двумя корпорациями. Нового аппаратного обеспечения не ожидается, но возможно программное интегрирование с ChatGPT, так как ChatGPT уже был включён в операционные системы Apple как часть Apple Intelligence.

Реклама

На сегодняшний день телевизоры Samsung работают на Tizen OS, и компания уже добавила в них несколько AI-функций, таких как AI Upscaling и AI Sounds. Новая функция Vision AI, представленная на CES, способна «видеть» блюда на экране и находить рецепты, соединяясь с приложением Samsung по приготовлению пищи. Она также умеет выполнять прямой перевод.

Противостояние Samsung и Google TV

Интеграция ChatGPT в линейку телевизоров Samsung может казаться неожиданной, но это стратегически своевременно, так как Google готовится дополнить свою операционную систему Google TV системой Gemini AI, которая позволит управлять телевизором без пульта управления.

Google TV, объявленный на CES, является преемником Android TV с более чистым интерфейсом и улучшенными рекомендациями, включая голосовое управление «Hey Google». Устройства нового поколения Google TV ожидаются к выпуску ближе к концу года, и вероятно, что сотрудничество Samsung и OpenAI будет иметь схожий график.

Лично мне хотелось бы иметь возможность общаться с моим телевизором, особенно если в него встроены такие технологии, как ChatGPT или Gemini. Это позволит задавать вопросы не только о функциях телевизора, например, о записи программ или поиске в сервисе стриминга. Gemini сможет отвечать на вопросы о том, что вы смотрите на YouTube, например: «Кто этот актёр и в каких фильмах я его ещё видел?». Это поможет разрешать споры о фильмах быстрее, чем поиск информации на телефоне.

Кроме того, это решит мою главную проблему — поиск пульта. Пульты часто сложно найти, особенно в темноте. Конечно, существуют устройства для отслеживания пульта, но их использование требует наличия телефона под рукой.

Даже если наличие ChatGPT или Gemini в телевизоре может показаться излишним, я, безусловно, нашёл бы это полезным и с нетерпением жду возможности забыть о своём пульте навсегда.

Источник: TechRadar