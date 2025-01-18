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Российская преступная группа Star Blizzard взламывает аккаунты пользователей WhatsApp

18.01.2025
Российская преступная группа Star Blizzard взламывает аккаунты пользователей WhatsApp Российская преступная группа Star Blizzard взламывает аккаунты пользователей WhatsApp

Обнаружение фишинг-атаки Star Blizzard

  • Группа Star Blizzard замечена в проведении целевой фишинг-атаки
  • Цель – учетные записи WhatsApp дипломатов и госслужащих, участвующих в конфликте между Украиной и Россией
  • Атака использует QR-коды

Описание киберкампании

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Российская государственная хакерская группа Star Blizzard была замечена в реализации уникальной киберкампании, направленной на поддержку военных действий против Украины. Согласно исследованию Microsoft Threat Intelligence, группа занялась фишингом учетных записей WhatsApp, принадлежащих дипломатам, государственным служащим, исследователям в области оборонной политики и международных отношений, а также другим, связанным с конфликтом лицам.

Предполагается, что кампания началась в середине ноября 2024 года. Microsoft подчеркнула важность бдительности при обработке электронной почты, особенно с внешними ссылками.

Эксплуатация данных WhatsApp

Атака начинается с электронного письма, поддельно представляющего официального американского чиновника. В письме обсуждаются последние инициативы НКО в поддержку Украины, а также представлен QR-код для доступа к частной группе на WhatsApp.

Исследователи установили, что QR-код не действителен, предполагая, что это может быть намеренным шагом, чтобы заставить жертву запросить новый код. Последующее письмо содержит сокращенную ссылку, ведущую на сайт с действительным QR-кодом, который связывает WhatsApp-аккаунт жертвы с устройством, принадлежащим злоумышленникам.

«Если цель следует инструкциям на этом сайте, злоумышленник может получить доступ к сообщениям в WhatsApp-аккаунте жертвы и извлечь их с помощью существующих браузерных плагинов, созданных для экспорта сообщений из WhatsApp Web,” объясняют исследователи из Microsoft.

Новая тактика Star Blizzard

Исследователи отмечают, что данный вектор атаки относительно новый, и делают предположение, что Star Blizzard была вынуждена адаптироваться после тщательного анализа её действий сообществом кибербезопасности. «Это первый случай, когда мы фиксируем смену тактики, техники и процедур (ТТР) группы Star Blizzard, использующих новый вектор доступа,” заключили в Microsoft.

Источник: TechRadar

ПульсХаб
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