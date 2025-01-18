Обзор Anker PowerCore 10000 Redux: удобный, но слишком простоват для требовательных пользователей

Обзор Anker PowerCore 10000 Redux

PowerCore 10000 Redux — это миниатюрный внешний аккумулятор, который легко транспортировать благодаря его форме, напоминающей капсулу, и дополнительному ремешку для переноски. Несмотря на небольшой размер, он обладает значительной емкостью в 10,000mAh и максимальной выходной мощностью в 25 Вт. Устройство снабжено двумя USB-портами: одним типа C и одним типа A, что обеспечивает множество вариантов для зарядки. Отсутствует только возможность беспроводной зарядки.

Порт USB-C в PowerCore 10000 Redux использует технологию зарядки PowerIQ 3.0 от Anker. В то же время порт USB-A соответствует первой версии этого стандарта, поддерживая зарядку мощностью до 12 Вт.

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Зарядка Google Pixel 7a от половины до полного объема через порт USB-C заняла чуть больше часа, что является достойным результатом. Устройство потеряло всего одну из четырех светодиодных индикаторов уровня заряда, показывая, что осталось около 50-75% мощности, предполагая около 3-4 полных зарядок. Зарядка через USB-A заняла примерно полтора часа, медленнее, чем у некоторых лучших внешних аккумуляторов, но все четыре светодиода остались активными, указывая на уровень заряда в 75-100%. Само устройство заряжается за примерно 2 часа и 40 минут.

PowerCore 10000 Redux также оснащен режимом Trickle Charging от Anker, предназначенным для зарядки устройств с низким потреблением тока (измеряется в амперах), таких как наушники. Для активации этого режима достаточно дважды нажать основную кнопку, и PowerCore 10000 Redux начнет подавать низкую мощность заряда вашему устройству.

В комплекте с устройством идет кабель USB-C с адаптером для USB-A, удобно прикрепленным к одному из концов кабеля, что является полезным дополнением, избавляющим от необходимости брать с собой несколько кабелей для всех ваших устройств.

Кроме того, PowerCore 10000 Redux поставляется с удобной мягкой ручкой для переноски и чехлом, которые выглядят качественно и приятны на ощупь. Ручка легко прикрепляется и снимается, материал напоминает мягкий, толстый шнурок, а регулируемая стопа позволяет изменять размер петли, что является еще одним продуманным штрихом.

Жаль, что в PowerCore 10000 Redux нет функции беспроводной зарядки, но его небольшие размеры практичны, хотя устройство лучше носить в сумке, а не в кармане из-за его толщины. Тем не менее, ремешок для переноски добавляет ему мобильности, а большая емкость аккумулятора делает его отличным спутником в путешествиях.

Anker PowerCore 10000 Redux: Цена и характеристики

Цена: $34 / £39 / AU$65

$34 / £39 / AU$65 Емкость: 10,000mAh

10,000mAh Суммарная мощность: 25 Вт

25 Вт Количество портов: 2

2 USB-C: 1

1 USB-A: 1

1 Беспроводная зарядка: Нет

Нет Вес: 6.74oz / 191g

6.74oz / 191g Энергоэффективность: 52mAh/g

Рассмотрение при покупке

Купите, если:

Вам нужен мощный и компактный внешний аккумулятор.

Вы цените наличие нескольких видов портов для различных устройств.

Вам важно перенести несколько полных зарядок на смартфоне.

Не покупайте, если:

Вам нужна функция беспроводной зарядки.

Вы ищете аксессуар, который легко помещается в кармане.

Anker PowerCore 10000 Redux: Альтернативы для рассмотрения

Если вам не подходит этот аккумулятор, на рынке представлены и другие варианты, которые могут лучше соответствовать вашим потребностям в зарядке и переноске.

Источник: TechRadar