telegram

Решетка профилей в Instagram будет состоять из прямоугольников вместо квадратов

18.01.2025
VRG Illo K Radtke STK070 Instagram 1 VRG Illo K Radtke STK070 Instagram 1

В Instagram произойдут изменения, касающиеся отображения контента в профилях. Глава компании, Адам Моссери, сообщил в Instagram-stories в пятницу, что в течение выходных оформление профилей изменится: фотографии будут отображаться в виде прямоугольников, а не квадратов, как это было ранее.

Моссери прокомментировал, что хотя многие пользователи привыкли к квадратным изображениям, являющимся уже своеобразной традицией Instagram, большая часть контента, который загружается сейчас, будь то фотографии или видео, имеет вертикальную ориентацию. По его словам, «досадно слишком обрезать их».

Реклама

Он отметил, что это изменение может вызвать некоторое неудобство, но считает его временным. «Со временем люди будут рады, что их фотографии и видео отображаются в профиле более полно, а не сильно обрезаны», — добавил Моссери.

Источник: TheVerge

ПульсХаб
Опубликовано
Добавить комментарий

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Будьте в курсе самых важных событий

Нажимая кнопку "Подписаться", вы подтверждаете, что ознакомились с нашими условиями и соглашаетесь с ними. Политика конфиденциальности и Условия использования
Реклама

Читать далее