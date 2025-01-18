Leaseweb планирует встряхнуть рынок, предлагая виртуальные серверы по цене от $5 в месяц.

Новые продукты Leaseweb привлекают энтузиастов, желающих получить полный контроль по доступной цене

VPS 1 предлагает 4 виртуальных процессора, 6 ГБ виртуальной оперативной памяти и 100 ГБ NVMe SSD-хранилища, а также 30 ТБ трафика и 10 Гбит/с uplink.

Leaseweb сообщает, что VPS также оснащены процессорами последнего поколения.

Leaseweb объявила о запуске нового сервиса хостинга виртуальных частных серверов (VPS), ориентированного на улучшение гибкости и масштабируемости для клиентов.

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Инфраструктурная компания Leaseweb заявила, что новое VPS-решение специально разработано для бизнеса, которому необходима комбинация исключительного соотношения цены и производительности, быстрого локального хранилища и легкой подачи.

Сервис будет предоставляться через портал самообслуживания, что делает его решением «нажми и пользуйся», требующего минимальных технических навыков для настройки и управления. Это делает VPS идеальным для компаний, ищущих начальный уровень облачных услуг фирмы.

Что ожидать от нового VPS сервиса Leaseweb

«Наше новое решение VPS разработано с нуля, чтобы предложить идеальный баланс производительности, удобства использования и стоимости», — сказал Матис Хейкамп, директор управления продуктом Leaseweb Global.

«Благодаря использованию новейшего оборудования, продвинутой автоматизации и интуитивно понятного портала самообслуживания, мы предоставляем облачную инфраструктуру, которая может без труда адаптироваться к требованиям клиентов».

VPS также предоставляет пользователям встроенные функции безопасности и надежности, включая фаерволы, защиту от DDoS-атак и хостинг в сертифицированных по ISO-стандартам дата-центрах.

Доступно также решение для резервного копирования, но как дополнительная услуга.

Новый сервис VPS от Leaseweb включает шесть различных пакетов для клиентов разного уровня и технической подготовленности.

Начальный пакет, названный VPS 1, стоит от $3.74 в месяц и предоставляет 4 виртуальных процессора, 6 ГБ оперативной памяти и 100 ГБ NVMe SSD-хранилища, с 30 ТБ трафика и 10 Гбит/с uplink.

В то время как VPS 3 предлагает двойную мощность виртуальных процессоров, вместе с 24 ГБ оперативной памяти и 300 ГБ NVMe хранилища.

Верхний пакет VPS 6 существенно повышает планку, предоставляя 24 виртуальных процессора, 120 ГБ оперативной памяти и 600 ГБ NVMe SSD-хранилища.

Все пакеты гарантируют 30 ТБ трафика и 10 Гбит/с uplink.

Источник: TechRadar