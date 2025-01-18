Garmin внедряет код безопасности, как в Apple Watch. Обновится ли ваш умный гаджет?

Garmin выпустила новое бета-обновление для участников своей программы тестирования, включающее функции, касающиеся Garmin Coach, Body Battery и других популярных возможностей, которые присутствуют в лучших моделях Garmin. Однако наиболее неожиданной улучшением стало появление функции безопасности — пароля для моделей Fenix, Enduro, Forerunner, Venu и Vivoactive.

Эта функция, получившая название Passcode, призвана защитить конфиденциальные данные на случай утери или кражи часов. Согласно пресс-релизу от Garmin, она включает в себя опцию автоматического обнаружения запястья, которая требует от пользователя ввода ПИН-кода для доступа к устройству каждый раз при снятии его с руки.

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На данный момент функция еще не готова, но ожидается, что она появится в рамках бета-обновления в ближайшее время.

Ранее пользователи Garmin использовали пароль только для доступа к Garmin Pay — цифровому кошельку, который можно настроить в приложении Garmin Connect. Расширение функционала на весь девайс логично, поскольку дорогие модели Garmin содержат информацию о контактах и конфиденциальные данные о здоровье, а также может служить средством предотвращения кражи путем блокировки перезагрузки и перепродажи устройства.

Функция Passcode будет доступна для следующих моделей Garmin:

Однако для более старых версий Fenix, Venu, Vivoactive и Enduro, а также для Garmin Instinct 3 и Garmin Lily 2 функция не тестируется. Тем не менее, учитывая, что это только этап бета-тестирования, при успешном развертывании функция может стать доступной для большего числа моделей Garmin.

Источник: TechRadar