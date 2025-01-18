Обзор на вспениватель молока Dreo BaristaMaker

Прямо к делу

Dreo BaristaMaker – это отличный настольный вспениватель молока, который быстро нагревает различные виды молока и создает впечатляюще гладкую микропену для латте и капучино. Несмотря на то, что он стоит в два раза дороже нашего нынешнего топового выбора, его производительность сопоставима с более дорогими моделями от Breville, и сейчас Dreo продается на 70 долларов дешевле.

Тестирование

Компания Dreo, известная своими бытовыми приборами, такими как вентиляторы и обогреватели, запустила настольный вспениватель молока, который стал хитом на TikTok. Мы решили проверить, действительно ли эта машина стоит своих денег, и протестировали её так же, как и 23 других устройства для взбивания молока. После шести месяцев использования Dreo BaristaMaker и регулярного приготовления напитков с его помощью, мы пришли к выводу, что Dreo действительно знает, как нагнетать воздух и создавать густую пену.

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Тест качества пены:

Мы тестировали пену из разных типов молока, включая цельное, овсяное, миндальное и соевое, оценивая, насколько хорошо устройство справляется с созданием бархатистой микропены.

Тест температуры:

Мы выставили наименьшую температуру и измеряли её с помощью мгновенного термометра для проверки точности. Также мы засекали время, за которое молоко достигает этой температуры, и повторяли тест на других температурных режимах.

Тест холодной пены:

Мы проверяли качество и количество пены, полученной в режиме холодного взбивания.

Удобство использования и очистка:

Мы протестировали дополнительный пропеллер и оценивали легкость в настройке, использовании, чистке и хранении. За шесть месяцев использования мы также оценивали долговечность устройства.

Что мы узнали

Dreo BaristaMaker создает бархатную микропену

Бористы часто говорят о желаемой текстуре, напоминающей «влажную краску», и BaristaMaker отлично справляется с этой задачей. Он создаёт однородную пену с мелкими пузырьками и подходит как для горячих, так и для растительных видов молока. Мы готовили гладкие матча-латте и особенно остались довольны пеной из овсяного молока.

Это вспениватель с множеством функций

БаристаМейкер предлагает широкий ассортимент настроек для приготовления капучино, латте, флэт-уайт или холодных пенок, а также функции перемешивания для коктейлей, матча-латте или горячего шоколада. Нам понравился ЖК-дисплей, который определяет, какой пропеллер использовать для каждого напитка и типа молока. В процессе вспенивания также отображается таймер обратного отсчета.

Легкость использования и чистки

Устройство легко управляемо благодаря простому пульту, который позволяет выбирать различные режимы вспенивания. Внутри кувшина четко обозначены линии, показывающие идеальное количество молока. Кувшин можно погружать в воду и даже мыть в посудомоечной машине. Пропеллеры тоже можно мыть в посудомоечной машине, хотя их легко очистить и под струёй теплой воды с мылом.

Вердикт

Этот вспениватель дороже нашего текущего лидера, но сейчас он продается дешевле нашего премиального выбора и вполне способен составить ему конкуренцию. БаристаМейкер прост в использовании и отлично справляется с созданием шелковистой микропены для латте или капучино, особенно с молочными продуктами. Нас впечатлило разнообразие напитков и молочных способов, которые он предлагает. Устройство также легко чистить и оно не занимает много места на кухонной поверхности.

Основные характеристики

Объем: 15 унций

15 унций Вес: 2.75 фунта

2.75 фунта Размеры: 5.31 x 9.65 дюйма

5.31 x 9.65 дюйма Настройки температуры: переменная функция от 130°F до более 170°F; также есть холодный режим

переменная функция от 130°F до более 170°F; также есть холодный режим Настройки пены: горячее капучино, горячий латте, горячий флэт-уайт, холодная густая пена, горячая густая пена, смешивание

горячее капучино, горячий латте, горячий флэт-уайт, холодная густая пена, горячая густая пена, смешивание Уход: Кувшин и пропеллеры можно мыть в посудомоечной машине

ЧаВо

Какие виды молока можно взбивать с помощью Dreo BaristaMaker? Он поддерживает режимы для коровьего молока, сливок, миндального, кокосового, соевого и овсяного молока.

Можно ли мыть Dreo BaristaMaker в посудомоечной машине? Кувшин и пропеллеры можно мыть в посудомоечной машине, а корпус машины можно протирать влажной тряпкой.

Источник: SeriousEats