Согласно сообщениям, Concord мог стать причиной отмены недавних онлайн-сервисных игр на платформе PlayStation.

Недавно стало известно о том, что проекты с живым сервисом от Bend Studio и Bluepoint Games, принадлежащих Sony Interactive Entertainment, были отменены. По словам известного инсайдера индустрии игр Джеффа Грабба, которые он озвучил в недавнем выпуске подкаста Game Mess Decides, в этом виновата Concord.

Известный инсайдер утверждает, что Sony «пересматривает каждый проект» после провала Concord

Во время выпуска Грабб сообщил, что отмена игр с живым сервисом от Bend Studio и Bluepoint Games связана с проблемным запуском Concord, серверы которой были отключены всего через две недели после выхода. Он также утверждает, что сейчас Sony «пересматривает каждый проект», причем проекты с живым сервисом подвергаются наибольшей критике.

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«Это произошло из-за Concord, как мне сказали», заявил Грабб. «Sony потрясена провалом Concord, и теперь они оценивают каждый проект и, если это проект с живым сервисом, то ему будет очень сложно получить шанс на выход».

«Почти наверняка они не смогут дать зеленый свет проекту с живым сервисом, и они это понимают», продолжил Грабб.

Хотя для некоторых игроков PlayStation это может быть хорошей новостью, для разработчиков это создает определенные проблемы. Как упоминает Грабб, в рамках стратегии Sony по продвижению проектов с живым сервисом, у студий был «путь» для получения финансирования от компании. Теперь возможно, получить финансирование от Sony для более традиционных проектов станет сложнее.

До отмены Bluepoint Games работали над многопользовательской игрой по вселенной God of War. Детали проекта с живым сервисом от Bend Studio пока не были обнародованы. Sony подтвердила, что работает с обеими студиями над планированием следующих проектов. Хорошо, что это не привело к закрытию еще одной студии, но это может означать, что мы не увидим ничего нового от обеих студий до следующего поколения.

(Источник: Game Mess Джеффа Грабба)

Источник: PlayStationLifestyle