ChatGPT всё чаще помогает более четверти подростков в выполнении домашнего задания

Использование ChatGPT в учебе среди подростков в США увеличилось вдвое за год до 26%

Большинство подростков считают приемлемым использовать ChatGPT для поиска информации.

Меньше согласны с использованием ChatGPT для написания эссе или решения математических задач.

С развитием технологий учителя столкнулись с новыми вызовами. Если в прошлом они запрещали использовать калькуляторы на экзаменах, то сейчас внимание приковано к ChatGPT и другим ИИ-чатботам, которые набирают популярность среди учеников. Согласно отчету Pew Research Center, число подростков, использующих ChatGPT для учебных целей, увеличилось с 13% в 2023 году до 26% год спустя.

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Учеба не всегда является самым захватывающим занятием для молодежи, поэтому неудивительно, что многие школьники обращаются к ИИ за помощью. По данным Pew, 54% подростков одобряют использование чатбота для поиска информации. Такое использование трудно назвать жульничеством. Однако лишь 29% считают приемлемым применение ChatGPT для решения математических задач, а только 18% — для написания эссе.

Хотя ChatGPT наиболее популярен среди подобных инструментов, его используют не все. Анализ показывает, что многие пробовали и другие ИИ-программы. По данным мирового опроса Digital Education Council, 86% студентов уже используют какой-либо вид ИИ.

Академический ИИ

Существует мнение, что те, кто не использует ChatGPT для написания эссе, на самом деле могут улучшить свое образование, находя креативные способы его применения. ИИ может стать отличным образовательным дополнением, но никак не заместителем традиционного обучения. Даже самые удачные запросы к ChatGPT не заменят процесс самостоятельного изучения материала. К примеру, в университете штата Аризона и колледже Дэвида Гейма в Лондоне проводят эксперименты по интеграции ChatGPT в образовательный процесс.

Однако есть опасения, что чрезмерная зависимость от ИИ может затормозить развитие критического мышления и навыков самостоятельного решения задач. С другой стороны, правильно применяемый ИИ может предоставить обучающимся доступ к персонализированным ресурсам, которых у них раньше не было. Этот подход сложнее, но вероятно, лучше всего подходит для решения вопроса использования ИИ в образовании. Ведь даже самые строгие запреты вряд ли смогут полностью остановить учащихся от использования ИИ в любой доступной области.

Источник: TechRadar