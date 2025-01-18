CBS рассматривает возможность уступок в иске против Трампа о цензуре ради спасения слияния с Paramount.

Профессор права, на которого ссылается CBS News, охарактеризовал иск Дональда Трампа на сумму 10 миллиардов долларов из-за редактирования интервью «60 минут» с Камалой Харрис как «настолько необоснованный, что это почти достойно санкций за легкомысленность». Однако, согласно The Wall Street Journal, руководители материнской компании CBS, Paramount Global, обсудили возможность урегулирования иска, планируя варианты уменьшения трений с новой администрацией перед предстоящей правительственной проверкой их слияния с Skydance.

Газета сообщает, что новый председатель FCC Брэндан Карр предупредил руководителей в прошлом году, что недовольство президента CBS News усложнит рассмотрение. Он также открыто выразил эту точку зрения, заявив в интервью Fox News в ноябре: «У CBS есть сделка перед FCC. Я уверен, что жалоба на искажение новостей в контексте этой сделки обязательно возникнет при рассмотрении FCC».

Реклама

Иск утверждает, что в показе двух по-разному отредактированных версий ответа Харрис на вопрос о войне в Газе «CBS использовала свою национальную платформу в «60 минут», нарушая грань от авторской работы в репортаже до обманчивой манипуляции новостями».

Вместо того, чтобы защищать свободу слова против иска и обвинений Трампа, которые сеть назвала ложными и лишенными оснований, Paramount рассматривает возможность следовать примеру Disney и технологических олигархов, таких как Марк Цукерберг, которые будут присутствовать на инаугурации.

Владелец ABC News согласился выплатить 15 миллионов долларов фонду и музею президента Трампа для урегулирования иска о диффамации в декабре. Цукерберг кардинально изменил политику Meta вправо на встрече с Трампом, частично для урегулирования иска, который Трамп подал против Facebook и Цукерберга в 2021 году из-за блокировки аккаунта Трампа после беспорядков 6 января в Капитолии США.

Источник: TheVerge