Основательница Bumble Уитни Вулф Херд вернулась на пост генерального директора на фоне спада популярности приложения для знакомств

Основательница и исполнительная председательница Bumble Уитни Вулф Херд, ушедшая с поста генерального директора в начале 2024 года, вернется к этой должности в середине марта. Бывший CEO Slack Лидиане Джонс, которая заняла место Херд, подала в отставку по «личным причинам» и останется на своем посту до тех пор, пока Херд не вернется.

«Я вдохновлена и полностью предана успеху Bumble, нашей миссии по созданию значимых и справедливых отношений и возможностям, которые у нас впереди», — заявила Вулф Херд в своем выступлении. «Нас ждет интересный период инноваций для Bumble в этом новом смелом этапе.»

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Популярность Bumble отчасти связана с тем, что приложение изначально предоставляло женщинам возможность первыми отправлять сообщения своим совпадениям. Однако в апреле было объявлено о переработке приложения и внедрении функции, позволяющей мужчинам отправлять первое сообщение в ответ на заранее подготовленные вопросы.

Этот редизайн был анонсирован после сокращений персонала, которые, как заявила компания, помогут «лучше соответствовать будущим стратегическим приоритетам». Тем не менее, как отмечает Fortune, стоимость акций компании сократилась более чем вдвое с момента изменений.

Последнее время приложения для знакомств испытывают трудности, что было заметно после извинений Bumble за спорную рекламу против безбрачия в прошлом году. Кроме того, конкурент Match Group (владеющий Tinder, Hinge, OkCupid и другими услугами) сообщил о сокращении числа пользователей. В последнем отчете о доходах Bumble заявила, что количество платящих пользователей увеличилось с 3,8 миллиона до 4,3 миллиона за последний год, однако средний доход на одного платного пользователя снизился с $23,42 до $21,17, и общий доход компании немного уменьшился.

Согласно исследованию Pew Research за 2023 год, 52% опрошенных заявили, что на сайтах и в приложениях для знакомств они сталкивались с мошенниками, и 51% женщин сообщили о негативном опыте. В Великобритании отчет Ofcom за прошлый год отметил, что использование трех крупнейших сервисов знакомств сократилось по сравнению с 2023 годом, и данные опросов все чаще указывают на уменьшение активности пользователей Gen Z на подобных платформах.

Источник: TheVerge