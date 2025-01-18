Ключевой показатель Биткоина указывает на важные уровни поддержки при возможном откате

С изменением динамики рынка Биткоин перешел в положительную зону, достигнув ключевых уровней сопротивления. Однако, в силу волатильности криптоактивов, недавний восходящий тренд флагманского актива может сделать паузу, прежде чем продолжить движение вверх.

Зоны поддержки для биткоина на фоне потенциального разворота тренда

Криптоактивы известны своей внезапной изменчивостью в траектории цены. Платформа Alphractal, специализирующаяся на инвестициях и анализе данных, отмечает важный ончейн-метрик, который выявляет значительные уровни поддержки, на которые Биткоин может опереться, если его восходящий тренд прервется.

Реклама

Alphractal выделяет эти уровни как важные ориентиры, которые могут определить устойчивость общей рыночной силы BTC. Ключевым показателем является метрик Bitcoin Alpha Price, который продемонстрировал исключительную точность в выявлении и прогнозировании движений цены BTC в прошлом.

Метрика Alpha Price предлагает революционный метод оценки динамики цен, сопоставляя рентабельность краткосрочных и долгосрочных держателей с средней ценой рынка. На графике верхняя линия, которую Биткоин редко пересекал в прошлом, обозначает Alpha Price, тогда как нижние линии являются факторами на основе числа Фибоначчи, полученными из основного метрика.

В настоящее время Alphractal отмечает, что Биткоин достиг второй верхней линии, которая с декабря 2024 года препятствует прорыву цены. Если BTC не сможет удержать свой обновленный восходящий тренд, критические уровни поддержки сформируются на отметках $84,700, $72,600 и $63,600. В таких условиях ожидается адаптация рентабельности краткосрочных и долгосрочных держателей, а рынок освободится от давления со стороны продавцов.

Важно учитывать, что эти данные динамичны, поскольку значения варьируются ежедневно на основе ончейн-активности. С восстановлением цены Биткоина после повышенной волатильности, инвесторы внимательно следят за этими зонами как потенциальными точками для накопления или стабилизации.

Факторы, поддерживающие текущую восходящую траекторию BTC

Биткоин восстановил важные ключевые уровни, такие как отметка $100,000, что вызвало спекуляции о продолжительном росте цен. С учетом сильного отскока, сообщество с оптимизмом ожидает, что актив скоро достигнет своего текущего исторического максимума в $108,000.

Согласно недавнему анализу, этот подъём был обусловлен двумя значимыми новостями из США, такими как объявление Дональда Трампа о своей про-крипто стратегии и отчеты об инфляции в США.

Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена внедрить более мягкие регулирующие нормы для криптоиндустрии, подчеркнув приверженность к более прозрачным руководствам по токенам и снятию юридических ограничений после своего инаугурации на следующей неделе.

Кроме того, растет оптимизм относительно дополнительных сокращений ставок Федрезерва на фоне снижающейся инфляции в США, что может немедленно поддержать криптовалюты. Между тем, трейдеры надеются, что ястребиное заседание ФРС в прошлом месяце слегка изменит их решения касательно замедления темпов снижения ставок в 2025 году, несмотря на то, что оно способствовало достижению криптовалютами рекордных уровней.

Источник: Bitcoinist