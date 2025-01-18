Автопроизводители подают в суд, чтобы заблокировать «недоработанное» правило Байдена о системе экстренного торможения.

Новый регламент, требующий автоматического экстренного торможения, раскритикован автоконцернами

Федеральный иск против регламента об экстренном торможении

Введённый новый регламент, предписывающий оснащение всех транспортных средств системой автоматического экстренного торможения, признан «несовершенным» и, по мнению основных участников отрасли, подлежит отмене. Соответствующий иск был подан в Апелляционный суд США округа Колумбия представителями Альянса автомобильной инновации. Эта организация объединяет таких крупных автопроизводителей, как Ford, General Motors, Stellantis, Hyundai, Volkswagen и Toyota. Они требуют пересмотра нового регламента, который был окончательно утверждён в прошлом году и должен вступить в силу к 2029 году.

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Технологические вызовы и отказ в пересмотре

После принятия решения Альянс обратился в Национальную администрацию безопасности дорожного движения (NHTSA) с просьбой пересмотреть указанное требование. Представители альянса утверждают, что современные технологии не соответствуют высоким стандартам, установленным данным регламентом. Их предложения были отклонены на стадии разработки документа, и они настоятельно призывают NHTSA пересмотреть ключевые положения, чтобы требования стали более реалистичными к установленной дате.

Однако NHTSA отклонило их петицию, указав на то, что стандарты «практически реализуемы» и направлены на то, чтобы «поставить отрасль перед необходимостью» освоения новой технологии в целях спасения жизней и предотвращения травм. Представители агентства пояснили, что хоть правила и «форсируют развитие технологий», они всё же выполнимы, и для этого ни одно текущее транспортное средство не обязано соответствовать всем требованиям FMVSS.

Альянс оправдывается: забота о безопасности, а не оспаривание технологии

Альянс автомобилестроителей заявляет, что хотя они вложили «более миллиарда долларов» в разработку систем автоматического экстренного торможения за последние годы, этот иск не должен восприниматься как подрыв существующей технологии. Альянс предпочитает предыдущие «добровольные соглашения» перед обязательными требованиями.

«Этот судебный процесс, инициированный Альянсом автомобильной инновации, не следует интерпретировать как противодействие AEB, отсутствие доверия к технологии или несогласие с её широким развертыванием на территории США,» — говорится в пресс-релизе группы. «Этот процесс скорее направлен на разработку правил, которые бы максимально повысили безопасность водителей и пешеходов и были бы технологически выполнимы.»

Мнения потребителей и защитников безопасности

Однако потребители и защитники безопасности выступают против. Президент организации Advocates for Highway and Auto Safety, Кэти Чейз, отметила, «что регламент AEB — это крайне важная мера для безопасности на дорогах, принятая за последние годы». Учитывая значительный вклад автопрома в экономику США, её удивляет, что отрасль не может соответствовать требованиям этого документа к сентябрю 2029 года.

Уильям Уоллес, директор по безопасности Consumer Reports, заявил: «Глубоко разочаровывает, что автопроизводители пытаются оспорить этот жизнесохраняющий регламент. Автокомпании уже привнесли на наши дороги технологии безопасности, но результаты работы систем AEB в различных моделях остаются неравномерными. Этот стандарт необходим, так как все участники дорожного движения должны иметь возможность пользоваться автоматическими системами экстренного торможения, соответствующими разумным минимальным стандартам.»

Источник: TheVerge