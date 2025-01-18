AT&T прекращает предоставление услуги 5G-интернета в Нью-Йорке из-за нового закона об интернет-доступе по доступной цене.

AT&T объявила, что на этой неделе прекратит предоставление своего сервиса 5G Internet Air в Нью-Йорке в ответ на вступление в силу Закона о доступном широкополосном интернете штата в среду. Компания заявляет, что существующие пользователи смогут продолжать использовать сервис в течение 45 дней без оплаты, чтобы у них было время найти другого провайдера широкополосного доступа, согласно информации CNET.

Нью-Йорк первоначально принял Закон о доступном широкополосном интернете в 2021 году, однако реализация закона была задержана на несколько лет из-за оспариваний и юридических вызовов со стороны лоббистских групп провайдеров. В декабре прошлого года Верховный суд США отказался вмешиваться, что позволило закону наконец вступить в силу в этом месяце.

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Это произошло на фоне решения Конгресса не продолжать финансирование федеральной Программы доступного подключения, которая была запущена во время пандемии COVID-19 и предоставляла скидки до $30 в месяц на домашний интернет для подходящих домохозяйств.

Закон требует, чтобы интернет-провайдеры с более чем 20,000 клиентов предлагали два доступных плана широкополосного интернета для домохозяйств с низким доходом, которые получают социальную помощь, такую как Medicaid или Программу школьных завтраков. Один план предлагает скорость загрузки не менее 25 Мбит/с за не более 15 долларов в месяц, тогда как второй увеличивает скорость до 200 Мбит/с за максимальную стоимость в 20 долларов в месяц.

Сервис Internet Air от AT&T предлагал жителям Нью-Йорка скорость загрузки от 40 до 140 Мбит/с (которая временно снижалась при высокой загрузке сети компании) за 55 долларов в месяц, или 60 долларов для тех, кто не выбрал автоплатежи. Вместо того чтобы соответствовать новому закону и предлагать Internet Air со скидкой, AT&T прекратила свои услуги домашнего интернета в Нью-Йорке. Компания также не предоставляет интернет для дома через оптоволокно или DSL в этом штате.

«Хотя мы стремимся предоставлять надежный и доступный интернет-сервис для клиентов по всей стране, закон штата Нью-Йорк обязывает регулирование тарифов, что делает невыгодным для AT&T инвестировать и расширять нашу инфраструктуру широкополосного доступа в этом штате», — заявили в компании в заявлениях, предоставленных CNET и Ars Technica.

Источник: TheVerge