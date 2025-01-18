Android Automotive – моя любимая автоинфосистема, скоро получит больше приложений

Большое количество приложений для Android Automotive вскоре появится в автомобилях

Разработчики сделают незначительные изменения для одобрения использования своих приложений

Первая волна обновлений сосредоточена на играх и потоковых сервисах

Многие крупные автопроизводители выбирают Android Automotive в качестве операционной системы для информационно-развлекательных систем своих автомобилей. Это разумное решение: интерфейс, похожий на планшет, и встроенные Google Maps предоставляют всё необходимое.

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Однако на данный момент количество приложений в Google Play, которые одобрены для безопасного использования в автомобилях, ограничено, что делает посещение магазина приложений из автомобиля не очень привлекательным занятием.

Но ситуация изменится: Google анонсировала программу «мобильные приложения, готовые для автомобилей», которая позволит расширить спектр предлагаемых приложений в видео, играх и браузерах с минимумом дополнительных разработок.

Эта программа ускорит появление новых приложений в Google Play, и уже в феврале водители и владельцы автомобилей смогут загружать больше приложений из указанных категорий.

По информации Android Authority, Google оценивает приложения в магазине на предмет их соответствия большим экранам и безопасности использования в автомобилях, когда те припаркованы.

Приложения также должны поддерживать работу с x86 CPU и соответствующими интерфейсами ABI, используемыми в автомобилях, а не с ARM устройствами, как в мобильных.

Первая волна программы будет ограничена тремя упомянутыми категориями с жесткими правилами совместимости, но благодаря недавнему обновлению программного обеспечения состояния «режима совместимости» количество доступных приложений должно возрасти.

Анализ: продвижение к опыту пользоваться в автомобиле, как с помощью смартфона

Среди множества информационно-развлекательных систем, с которыми мне пришлось иметь дело в прошлом году, Android Automotive стабильно находится в числе лучших. Они интуитивно понятны, а интеграция с Google Maps позволяет учитывать заряд батареи электромобилей при планировании маршрута.

Однако возможности Google Play на большом экране современных автомобилей остаются ограниченными.

Существует разница между тем, какие модели и производители получают самый широкий выбор приложений. Google сертифицирует автомобили, чтобы «выполнить требования программы» перед выпуском обновлений.

Приложения, которые прошли быструю сертификацию в рамках новой программы, будут доступны только на тех машинах с интегрированным Google, которые соответствуют всем требованиям корпорации.

Хорошая новость в том, что Google сотрудничает с производителями оборудования, чтобы расширить число сертифицированных брендов, что увеличит количество доступных приложений к середине 2025 года.

Источник: TechRadar