Amazon считает, что ИИ лучше поможет с выбором одежды, чем возврат неподходящих вещей

Amazon заменяет программу «Попробуй перед покупкой» на «Виртуальную примерочную»

Замена физической примерки на цифровую становится новой тенденцией в онлайн-ритейле. К виртуальной примерочной присоединяются и другие инструменты, такие как рекомендации по размеру с использованием искусственного интеллекта.

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Amazon теперь предлагает примерять одежду виртуально вместо того, чтобы тестировать её в домашних условиях. В конце января компания официально закрывает программу «Попробуй перед покупкой» и предлагает полагаться на инструменты ИИ для поиска идеальной одежды.

Программа стартовала как Prime Wardrobe в 2017 году и позволяла доставить до шести вещей для примерки дома, оплата осуществлялась только за оставленные товары, а остальное можно было вернуть. Несмотря на популярность, Amazon решила, что этого недостаточно.

Компания уверена, что её инструменты ИИ помогут выбрать лучший образ. Это решение может быть связано с увеличением инвестиций компании в функции покупок на основе ИИ. Ведь алгоритм может помочь выбрать джинсы, не дожидаясь доставки коробки с одеждой.

«Из-за ограничения программы и использования нашими клиентами новых функций, таких как виртуальные примерочные, персональные рекомендации по размеру, обзор отзывов и улучшенные таблицы размеров, мы решили отказаться от программы «Попробуй перед покупкой», — говорится в заявлении Amazon.

Искусственный интеллект в электронной коммерции

Инструменты, на которые указывает Amazon, предлагают новый подход к онлайн-покупкам одежды. Виртуальная примерочная — это функция дополненной реальности, позволяющая увидеть, как будут выглядеть туфли, очки или помада, не выходя из дома. Система персональных рекомендаций по размеру использует историю покупок, случаи возвратов и отзывы других клиентов для предсказания идеального размера.

Для более живого общения есть чат-бот Rufus AI, готовый ответить на вопросы и предложить товары на основе предпочтений покупателя.

Для поклонников программы «Попробуй перед покупкой» эти перемены могут быть неприятны. Возможность примерить одежду перед покупкой трудно заменить, и ИИ, каким бы он ни был продвинутым, не обеспечит удовольствия от физической примерки. Тем не менее, Amazon сохраняет политику бесплатного возврата для большинства товаров, так что всегда можно воспользоваться стратегией заказа нескольких размеров.

Решение Amazon перейти от физических примерок к цифровым решениям является частью общей тенденции в ритейле. Искусственный интеллект становится всё более популярным как помощь для онлайн-покупок в других крупных компаниях и платформах.

Остаётся вопрос: примут ли покупатели новую эпоху цифровой помощи или будут скучать по старым временам домашних примерок.

Источник: TechRadar