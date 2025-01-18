Скоро в Великобритании появится режим слухового аппарата в AirPods Pro 2, и это отличная новость

Режим слухового аппарата AirPods Pro 2 скоро появится в Великобритании

Скоро в Великобритании станет доступен режим слухового аппарата для AirPods Pro 2 от Apple. Это связано с изменениями в местных регламентах, которые позволили внедрить данную функцию на территории страны.

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Эта функция уже была запущена в США, а недавно и в ОАЭ. Как сообщает издание The Telegraph, слуховой режим станет доступен пользователям в течение нескольких недель. Уже сейчас в Великобритании доступен тест на потерю слуха от Apple, который определяет степень ухудшения слуха. Однако функция, которая позволяет использовать AirPods Pro 2 в качестве полноценного слухового аппарата, сохраняющего данные теста и компенсирующего потерю слуха при легкой или средней степени, пока недоступна.

По словам министра здравоохранения Великобритании Уэса Стритинга, «новые устройства с функциями слуховых аппаратов способны помочь десяткам тысяч людей с ухудшением слуха, улучшая их качество жизни. Принятые меры дают бизнесу возможность начать продажу таких устройств пациентам по всему Соединенному Королевству».

Этот режим доступен только для модели AirPods Pro 2, и его нет на более дешевых AirPods 4 или AirPods 4 с активным шумоподавлением. Apple объясняет это тем, что данные модели не имеют внутрирезного уплотнения для улучшения изоляции шума, что необходимо для работы технологии. Кроме того, функция не планируется к внедрению на предыдущие модели AirPods.

Apple стала одной из первых компаний, добавивших такую технологию в свои наушники. Можно ожидать, что в будущем подобные функции появятся и у других лидеров индустрии. Несколько компаний, таких как Sennheiser, уже начали разрабатывать продукты, сочетающие потребительские технологии с необходимостями людей с нарушениями слуха.

Появление этой функции в Великобритании может стать отличной альтернативой для людей, которые не хотят использовать полноценные слуховые аппараты. AirPods Pro 2 предлагают доступный способ улучшить слышимость, не прибегая к сложным медицинским процедурам. Они удобны в использовании благодаря легкости и портативности.

Министерство здравоохранения Великобритании в своём заявлении подчеркнуло важность консультаций с врачами по вопросам слуха и использования дополнительных проверок, а не полагаться исключительно на автоматические тесты.

Источник: TechRadar