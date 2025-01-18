7 новинок для просмотра на Netflix, Prime Video, Max и других сервисах в выходные (17 января)

Поздравляем, вы пережили еще одну неделю бесконечной работы. Вашей наградой будет возможность расслабиться и посмотреть несколько новых фильмов и сериалов на лучших стриминговых сервисах.

У вас есть из чего выбрать. Начиная с долгожданного возвращения лучшего Оригинала от Apple до новых захватывающих и эмоциональных фильмов, нынешние рекомендации охватывают все типы зрителей фильмов и сериалов. Возьмите закуски и присоединяйтесь к нам для проведения следующих выходных перед телевизором.

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Сезон 2 «Сколков» (Apple TV Plus)

Настало время, дорогие поклонники «Сколков»! После трехлетнего перерыва популярный сериал от Apple TV Plus наконец-то вернулся на экраны. Как я упоминаю в своем обзоре второго сезона, ожидание было определенно стоящим.

Сюжет второго сезона начинается сразу после захватывающего финала предыдущего сезона. Марк Скаут (Адам Скотт) возвращается в Lumon Industries, где его ждут неожиданные изменения. Больше не скажу, чтобы не испортить впечатления от одного из лучших шоу на Apple TV Plus. Просто включите его как можно скорее, чтобы полностью насладиться первым незабываемым сериалом года.

«Чужой: Ромул» (Disney Plus)

В наше время золотого века стриминга меня всегда удивляет, когда новые фильмы не выходят одновременно на платформах, принадлежащих одной и той же компании. Так и случилось с фильмом «Чужой: Ромул», который сначала появился на Hulu в ноябре, а его международная премьера на Disney Plus состоялась только в среду.

Тем не менее, я могу поручиться за этот фильм. Действие разворачивается между событиями «Чужого» 1979 года и «Чужих» 1986 года. Все начинается с того, как группа молодых людей оказывается на заброшенной космической станции, где их встречают ксеноморфы и фейсхаггеры. Волнуетесь посмотреть одно из лучших предложений Disney Plus и Hulu? Не забудьте прочесть мое эксклюзивное интервью с Fede Alvarez о впечатляющей эволюции франшизы.

«Вернемся в бой» (Netflix)

Камерон Диаз, наконец, вернулась в бой после десяти лет так называемого ухода на пенсию. В новом захватывающем фильме на Netflix она играет Эмили, бывшего шпиона ЦРУ, которая вынуждена вернуться к работе после утечки её данных и данных её мужа (Джейми Фокс). Диаз, безусловно, могла провести параллели с этой историей, когда читала сценарий Сета Гордона и Брендана О’Брайена.

Сюжет фильма напоминает продолжение «Мистера и миссис Смит», с Фоксом в роли бывшего коллеги Эмили из ЦРУ. Фильм с нетерпением ждали кинокритики, но его выход был отложен до текущего года, что делает его отличным фильмом для просмотра в пятницу вечером. Несмотря на посредственный рейтинг на Rotten Tomatoes, среди новых фильмов января он может не попасть в рейтинг лучших фильмов на Netflix.

«Неудержимый» (Prime Video)

Продолжая тему звездных фильмов, стоит обратить внимание на «Неудержимый» на Prime Video. Новый фильм о вдохновляющей жизни чемпиона NCAA по борьбе, Энтони Роблза, который родился без правой ноги. Роблз оказывается внушительной фигурой на экране, воплощённой Жаррелом Джеромом, а Дженнифер Лопес исполняет роль его матери.

Также в актёрском составе представлены Дон Чидл, исполняющий роль тренера по борьбе, и Майкл Пенья, играющий школьного наставника. Такой звёздный состав делает этот спортивный байопик достойным рейтинга среди лучших фильмов на Prime Video.

Сезон 5 «Харли Квинн» (Max)

Харли Квинн представала в разных обликах за годы. От Марго Робби в «Отряд самоубийц» до Леди Гаги в «Джокер: Двойное безумие», это персонаж, который остаётся в сердцах зрителей. Её взрослая анимационная версия получила пятый сезон, озвученную Кейли Куоко.

В этом сезоне Харли и её странная компания отправляются в Метрополис, чтобы оставить позади заснеженный Готэм. Переезд обещает проблемы, так как хаос всегда следует за Харли. Убедитесь, что вы смотрите один из лучших сериалов на Max, чтобы не пропустить ни одного приключения.

Сезон 2 «XO, Китти» (Netflix)

Первый сериал Netflix, созданный на основе фильма Netflix, стал успешным, получив второй сезон. Если вы слышали о «Всем парням, которых я любила раньше», то этот сериал вам понравится. У вас есть возможность посмотреть два сезона в эти выходные, если вы новичок, а имеющие поклонники могут насладиться новым сезоном.

Первый сезон закончился на напряженной сцене, раскрывающей много тайн и чувств. Ищете романтику? Этот сериал для вас. Будем надеяться, что второй сезон также откроет путь для еще одного продолжения в будущем.

«Совсем другой человек» (Max)

Max — дом для A24 фильмов в США. Среди них уже есть несколько моих любимых, таких как «Я видел сияние». Новый фильм добавляется в библиотеку в эти выходные с впечатляющим рейтингом на Rotten Tomatoes.

В центре сюжета — Адам Пирсон, который решает изменить свою внешность с помощью операции. Но после неё он обнаруживает, что его место в центре внимания занял Себастьян Стэн. Похожее на сновидение стремление стать лучше оборачивается настоящим кошмаром.

Фильм впечатляет как классическая работа A24, особенно благодаря своему подходу к освещению темы нейрофиброматоза, состояния, которым страдает Пирсон. A24 продолжает радовать зрителей, делая их фильмы обязательными к просмотру!