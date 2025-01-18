11 полезных для психического здоровья занятий в день инаугурации

В понедельник Дональд Трамп будет приведён к присяге как 47-й президент Соединенных Штатов. Для одних этот день станет долгожданным праздником, для других — поводом для тревоги и желанием перескочить на четыре года вперёд.

Как объяснили эксперты, причиной переживаний после месяцев обсуждения итогов этих неоднозначных выборов является склонность к катастрофизации. Это когнитивное искажение заставляет человека сосредотачиваться на худшем исходе и убеждать себя, что он неизбежен. По словам Эмилианы Саймон-Томас, научного директора Центра науки о большем благе Калифорнийского университета в Беркли, суть такого мышления заключается в том, что мы убеждаемся: «если всё так, как нам кажется, то всё будет плохо и мы погибнем».

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Тем не менее, это не самый продуктивный подход для проведения инаугурационного дня и последующих дней. «Я далека от чрезмерного оптимизма,» — говорит Саймон-Томас, — «но стоит помнить, что это всего лишь один момент — один четырёхлетний срок, и всё может измениться как быстро, так и медленно. Такая перспектива может снизить чувство безысходности».

Эксперты делятся советами, как лучше провести этот день, если вы его опасаетесь.

Помогите другим

Совпадение того, что День инаугурации приходится на День Мартина Лютера Кинга, предоставляющий многим выходной, можно использовать с пользой. Терапевт и сертифицированный специалист по травматологии из Бостона Аниндита Бхаумик советует принять участие в местных волонтёрских проектах. Добровольная работа способствует снижению стресса и депрессии, увеличивает уровень счастья и удовлетворённости жизнью.

«Причиной тревоги часто является желание контролировать результат,» — говорит она. «Мы не всегда можем контролировать исход событий, но мы можем управлять своими действиями. Например, отправляясь в приют и помогая там животным, вы контролируете свой вклад и испытываете радость. Это заведомо позволяет вам поменять фокус на более контролируемые и положительные действия».

Займитесь спортом

Даже если вы редко бываете в тренажерном зале, пробежка или велопрогулка в момент приведения нового президента к присяге может значительно поднять эмоциональный настрой. Исследования показывают, что физическая активность помогает улучшить настроение настолько в процессе выполнения, насколько и после занятия. Эмилиана Саймон-Томас отмечает: «Физическая активность — это вызов и достижение. После упражнений люди чувствуют себя лучше и физически, и эмоционально, так как это достижение способствует улучшению самочувствия.»

Это позволит вам вернуть себе чувство контроля — в момент, когда кажется, что этого контроля не хватает. Вы, возможно, не можете повлиять на политику новой администрации, но отлично сможете справиться с бегом или с выполнением физических упражнений.

Творите

Занятия, такие как пение, рисование, лепка или кулинария, позволяют отвлечься. «Если вы думаете, что всё будет плохо, просто сядьте на место и займитесь чем-то творческим,» — рекомендует Саймон-Томас. Погружение в процесс творчества позволяет отвлечься от событий дня и сосредоточиться на чем-то позитивном.

Художественная деятельность может прийтись по душе даже тем, кто раньше не считал её своим хобби. Например, можно сделать доску визуализации, предлагает Джулия Барзоцца, художник и социолог из Сан-Франциско. Подумайте о том, как вы видите мир вокруг. «Для ЛГБТ-сообщества это может быть большее представительство; для не-белых — другая инаугурация.» Визуализируя свои идеи, вы укрепляете своё видение и делитесь им с миром.

Проводите время на природе

Аниндита Бхаумик недавно провела неделю в Белых Горах Нью-Гэмпшира, наслаждаясь природой и следя за изменением окружающих её деревьев. В День инаугурации она советует организовать собственные «лесные ванны»: провести время на природе, отключив телефон. Это позволяет ощутить масштабность природы и принять мысль, что тяжёлые времена со временем проходят.

Пишите дневник

Пять минут записи мысли помогли бы убрать ментальный хаос, говорит Николь Осекеда, терапевт из Чикаго. Даже если мысли кажутся спонтанными и несвязанными, процесс их записи помогает устранять беспорядочные взгляды и оптимально обрабатывать переживания.

Посетите представление

Проверьте афиши местного театра и, возможно, приобретите билеты на вечер инаугурации. Вдохновляющие представления повышают настроение и способствуют благополучию. «Вы чувствуете единство с другими людьми, с человечеством,» — говорит Саймон-Томас, — «что позволяет вам чувствовать, что мы все вместе, а не по отдельности.»

Благотворите и дарите улыбку

Потратьте время на написание писем друзьям, выражая им благодарность, или отнесите подарок соседям. Это маленькие, но значимые действия, которые подкрепляют чувство связности и коллективного духа.

Улыбаться прохожим

Ваше тело запрограммировано быстро определять, является ли незнакомец другом, идущим мимо вас. Вызовите у себя привычку приветливо улыбаться окружающим, создавая ощущение коллективного доверия.

Танцуйте

Устраивайте в честь инаугурации собственную дискотеку. Музыка и движения помогут снизить стресс и поднять настроение благодаря выделению допамина и эндорфинов.

Выплачьтесь

Если в День инаугурации возникают слёзы, лучше не сдерживать их при нахождении рядом с доверенным человеком. «Способность восстанавливаться после горя значительно выше, когда у человека есть возможность поделиться своими эмоциями с другим,» — говорит Саймон-Томас.

Смотреть шире

Инаугурация — момент для того, чтобы посмотреть на события в перспективе. Переформулирование своего взгляда на будущее — шанс избавиться от чувства безнадёжности. Представьте длинную извилистую тропу, её начало, продолжение и завершение — это метафора того, как широко надо наблюдать за событиями, интегрируя их в более обширный контекст.

Источник: Time