10 захватывающих экстремальных видов спорта и места для их испытания

Отправляясь в путешествие, многие не задумываются о полете с горы в числе своих приоритетов. Тем не менее, если вы когда-либо мечтали об этом, или о приземлении на лыжный склон, мир экстремальных видов спорта может предложить вам новые поводы для путешествия.

Я сам пробовал некоторые из этих видов спорта, например, зимнее парапланеризм в районе Французских Альп. Именно в лыжной зоне Альп-д’Юэз я оказался привязанным к Дидье, профессиональному тандему-парапланеристу. «Сначала я подниму параплан, а затем», – он сделал драматическую паузу, – «мы съедем с горы на лыжах», – сказал он мне. Прежде чем я успел осознать, мы уже поднялись на 2115 метров и приземлились на склоне, как рок-звезды из фильмов о Джеймсе Бонде: взволнованными и немного потрясенными. Теперь я знаю, что Французские Альпы – настоящая территория для парапланеристов, что даёт путешественникам новую причину для посещения этих мест. Возможно, в поисках ярких эмоций вы найдете и свою следующую туристическую цель.

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От туристического ски-альпинизма до прыжков с утесов, кайтового фойлинга и дайвинга на затонувшие суда – вот список неотъемлемых экстремальных видов спорта, которые гарантируют прилив адреналина.

Кайтовый фойлинг

Кайтсерфинг – один из самых доступных для новичков видов спорта, и школы для него есть от Бали до Бермуд. Тем не менее, те, кто ищет новые острые ощущения, могут попробовать кайтовый фойлинг. В этой вариации на доске, установленной на гидрофойле, вы поднимаетесь над водной поверхностью, развивая большую скорость – до 45 узлов (примерно 82 км/ч) в более легкий ветер. Дайвинг на затонувшие суда

Путешествие под водой становится более захватывающим, если целью становится затонувшее судно, самолет или другая структура. Например, HMS Hermes в Шри-Ланке – местечко, рекомендованное многими любителями дайвинга на затонувшие суда. Сравнительно недавно некоторые места начали специальную затопку списанных кораблей для создания искусственных рифов, таких как в Ресифе, Бразилия, и Витконкрит в Белизе. SailGP

Добро пожаловать в эквивалент Формулы-1 на воде. Эта серия высокоскоростных гонок, проводимых в 14 знаковых местах – от Окленда до Рио-де-Жанейро, – где лучшие спортсмены на 12 национальных командах соревнуются на идентичных многомиллионных катамаранах F50. Прыжки с утесов

В городке Полиньяно-а-Маре в Италии прыгуны с утесов стартуют с платформы, находящейся в девяти этажах над Адриатическим морем. Это лишь один из остановок мировой серии Red Bull Cliff Diving, но, вероятно, самая впечатляющая, благодаря своим поразительным пейзажам. Ски-альпинизм

Ски-альпинизм – знаковый зимний вид спорта, который выйдет на международную арену как новая дисциплина на зимних Олимпийских играх в 2026 году. Сначала нужно подняться в гору, а затем вернуться с нее на лыжах. При этом могут понадобиться ледорубы, веревки и кошки, чтобы усилить вызов. Купание в ледяной воде

Для ледяного погружения вам не нужно быть профессиональным спортсменом. В Финляндии, Норвегии и даже Дании люди любого возраста регулярно погружаются в ледяную воду для снижения воспалений и улучшения настроения. Виа феррата

Если страхование не покрывает прыжки с высоты в горе Мюрен в Швейцарии, можно отправиться в виа феррату по карстовым вершинам Бернских Альп. Это «железная дорога» ведет по тропе, состоящей из ступенек, рельсов и кабелей, вбитых в скалы. Экстремальное сноркелинг

Для экстремального сноркелинга не нужен баллон с воздухом – достаточно отправиться в Исландию. Сноркеллинг в разломе Силфра между Евразийской и Американской тектоническими плитами поражает воображение, ведь это как погружение в огромный бриллиант с подводным пейзажем, миллионы лет формировавшимся. Даунхилл маунтинбайк

Казалось бы, велоспорт – что может быть проще? Однако скоростной спуск по однополосным трассам с деревянными трамплинами и естественными преградами – занятие не для слабонервных. Длинные пешіе походы

Поднимите ставки, отправившись в путешествие по Корсиканскому маршруту Grand Randonnée 20 (GR20). Этот 12-дневный маршрут – настоящее испытание для туристов, как Северный берег в Гавайях – для сурфингистов. Получите опыт на легендарных восхождениях и спусках через дикие пейзажи острова, который французы называют «дикой землей».

Источник: LonelyPlanet